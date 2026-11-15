Відключення світла 16 листопада: в Укренерго назвали графіки

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В Україні у понеділок знову діятимуть відключення світла. Причина - наслідки російських атак

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

Завтра, 16 листопада, у частині регіонів будуть діяти такі обмеження електроенергії:

• для промисловості – графіки обмеження потужності;



• для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).

"Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", - кажуть енергетики.

Нагадаємо, 15 листопада росіяни атакували енергетичний об'єкт, через що в кількох регіонах люди лишились без світла.