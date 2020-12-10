Скандального заступника Єрмака Татарова не звільнять з Офісу президента - ЗМІ

Він продовжує роботу в ОП у тому ж режимі і йти нікуди не збирається

Він продовжує роботу в ОП у тому ж режимі і йти нікуди не збирається

Фото: з відкритих джерел

Попри суспільний резонанс, заступника голови Офісу президента Андрія Єрмака - юриста Олега Татарова не збираються відстороняти від роботи. Він продовжує роботу в ОП у тому ж режимі і йти нікуди не збирається.

Як зазначає RegioNews, про це повідомляє "Новое время" з посиланням на джерело серед топ-чиновників.

Видання зазначає, що разом з тим, за даними іншого джерела в правоохоронних органах, в матеріалах справи щодо Татарова достатньо доказів для доведення причетності заступника голови ОП до корупційної оборудки з квартирами для Нацгвардії, свідчення у якій дав забудовник Максим Микитась.

Саме тому детективи НАБУ і прокурори САП і підготували йому підозру. І для прокурорів САП, які вели цю справу, було несподіванкою, коли вони дізнались, що вони відсторонені від неї.

Останнє в ефірі 24 каналу 9 грудня підтвердив і виконувач обов’язки голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук - він сказав, що і для нього це було неочікувано, коли генпрокурорка Ірина Венедіктова раптом замінила прокурорів, які готували підозру Татарову.

Мені теж цікаво, дивно, що змінили групу за один день. На даний час проводяться слідчі дії", - сказав Грищук.

На питання журналістів про те, що з перебігу справи складається враження, що Офіс президента не допустить звільнення Татарова, директор НАБУ Артем Ситник відповів, що сподівається, що "час покаже, що це помилкове враження", бо позиція прокурорів САП, включаючи позицію в.о. керівника САП, полягає в тому, що "всі налаштовані приймати законні рішення".

Більш того, там же декілька фігурантів по справі (Микитася і землі Нацгвардії, в якій фігурує Татаров). Відносно одного з фігурантів Антикорупційним судом вже обрано запобіжний захід, і обґрунтованість підозри вже перевірена судом, тобто це питання часу, коли всі фігуранти справи отримають підозри", - сказав Ситник.

Нагадаємо, раніше RegioNews писав, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що НАБУ підготувало підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, яку планують вручити найближчим часом.

Максим Микитась заявив, що автором схеми, по якій він втратив контроль над будівельною компанією "Укрбуд”, був нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Також Юрій Бутусов заявив, що Венедіктова зірвала операцію по затриманню замголови Офісу президента Татарова, вона відсторонила від справи Татарова всіх чотирьох прокурорів, які прийняли рішення його затримати

Під час суду Микитась дав свідчення про корупцію заступника Єрмака Татарова і надав докази того, що Олег Татаров керував процесом надання хабаря експерту МВС.

Раніше RegioNews також писав про те, що відчайдушне бажання Татарова утриматися в кріслі топить його шефа Єрмака.