На Черкащині в ДТП зіткнулися Opel та Toyota: постраждала жінка
У селищі Лисянка Черкаської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Унаслідок зіткнення травмувалася 32-річна пасажирка Toyota Camry, її госпіталізували
Про це повідомила поліція Черкаської обалсті, передає RegioNews.
Аварія сталася 15 листопада близько 08:30 на перехресті вулиць Лесі Українки та Безіменної.
За попередніми даними правоохоронців, 67-річний водій Opel Zafira рухався вулицею Безіменною та на нерегульованому перехресті не надав переваги в русі Toyota Camry, за кермом якої перебував 28-річний чоловік. У результаті автомобілі зіткнулися.
Пасажирка Toyota отримала травми та була доправлена до лікарні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.
Нагадаємо, на Прикарпатті 20-річна водійка врізалася в дерево, дівчина загинула. У салоні автомобіля перебували ще троє пасажирів. Вони отримали легкі тілесні ушкодження.