20:20  15 листопада
Відключення світла 16 листопада: в Укренерго назвали графіки
10:42  16 листопада
На Дніпропетровщині таксист зливав росіянам позиції ЗСУ
11:36  16 листопада
На Львівщині "Жигулі" зіткнулися з автопоїздом: є травмовані
UA | RU
UA | RU
16 листопада 2026, 16:45

На Черкащині в ДТП зіткнулися Opel та Toyota: постраждала жінка

16 листопада 2026, 16:45
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Черкаської області
Читайте также
на русском языке

У селищі Лисянка Черкаської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Унаслідок зіткнення травмувалася 32-річна пасажирка Toyota Camry, її госпіталізували

Про це повідомила поліція Черкаської обалсті, передає RegioNews.

Аварія сталася 15 листопада близько 08:30 на перехресті вулиць Лесі Українки та Безіменної.

За попередніми даними правоохоронців, 67-річний водій Opel Zafira рухався вулицею Безіменною та на нерегульованому перехресті не надав переваги в русі Toyota Camry, за кермом якої перебував 28-річний чоловік. У результаті автомобілі зіткнулися.

Пасажирка Toyota отримала травми та була доправлена до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, на Прикарпатті 20-річна водійка врізалася в дерево, дівчина загинула. У салоні автомобіля перебували ще троє пасажирів. Вони отримали легкі тілесні ушкодження.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП Черкаська область постраждала
12 листопада 2026
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Світла в країні може не бути від тижня до місяця
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
Прикордонники ефектно накрили вогнем позиції росіян
16 листопада 2026, 17:40
На Харківщині військовому за $8,8 тисячі обіцяли оформити непридатність до служби
16 листопада 2026, 17:38
На Київщині чиновник ТЦК вимагав хабар за зняття з розшуку
16 листопада 2026, 17:25
У Києві змінюють режим вуличного освітлення: як працюватимуть ліхтарі вночі
16 листопада 2026, 17:19
З окупованої Херсонщини повернули ще 3 дітей: загалом цьогоріч врятували 256
16 листопада 2026, 16:58
У Черкасах жінка за $17 тисяч пропонувала військовозобов’язаним шлюб для виїзду за кордон
16 листопада 2026, 16:17
На Херсонщині нотаріус підозрюється у незаконному оформленні землі громади
16 листопада 2026, 15:59
Катування та погрози розстрілом: чотирьох російських десантників підозрюють у злочинах проти жителів Бучі
16 листопада 2026, 15:48
У Києві 22-річний хлопець під час застілля ледь не зарізав товариша
16 листопада 2026, 15:21
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Всі публікації »
Остап Дроздов
Віктор Андрусів
Юрій Касьянов
Всі блоги »