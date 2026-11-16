На Черкащині в ДТП зіткнулися Opel та Toyota: постраждала жінка

Фото: поліція Черкаської області

У селищі Лисянка Черкаської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Унаслідок зіткнення травмувалася 32-річна пасажирка Toyota Camry, її госпіталізували

Про це повідомила поліція Черкаської обалсті, передає RegioNews.

Аварія сталася 15 листопада близько 08:30 на перехресті вулиць Лесі Українки та Безіменної.

За попередніми даними правоохоронців, 67-річний водій Opel Zafira рухався вулицею Безіменною та на нерегульованому перехресті не надав переваги в русі Toyota Camry, за кермом якої перебував 28-річний чоловік. У результаті автомобілі зіткнулися.

Пасажирка Toyota отримала травми та була доправлена до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, на Прикарпатті 20-річна водійка врізалася в дерево, дівчина загинула. У салоні автомобіля перебували ще троє пасажирів. Вони отримали легкі тілесні ушкодження.