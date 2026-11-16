У Києві змінюють режим вуличного освітлення: як працюватимуть ліхтарі вночі

Фото ілюстративне

У Києві з 16 листопада змінюють режим роботи зовнішнього освітлення. Яскравість ліхтарів регулюватимуть залежно від часу доби, а в парках і скверах частину світильників вимикатимуть

Про це повідомили у КП "Київміськсвітло", передає RegioNews.

Увечері — від увімкнення освітлення до початку комендантської години — та вранці після її завершення світлодіодні ліхтарі з функцією димування працюватимуть на 50% потужності.

У парках і скверах у цей час вмикатимуть лише половину наявних світильників. Під час комендантської години їх вимикатимуть. Водночас на окремих об’єктах залишатимуть увімкненим електропостачання ліній освітлення, щоб заряджати автономні джерела живлення пристроїв системи централізованого оповіщення.

Під час комендантської години діятиме такий режим:

світлодіодні світильники з функцією димування працюватимуть на 20% потужності;

світильники без функції димування вмикатимуть у кількості 50% від наявних на об’єкті.

Також у столиці вимкнуть архітектурно-декоративне освітлення. Виняток зроблять для підсвітки перил на Алеї художників, функціонального освітлення Берестейського шляхопроводу та пам’ятника Михайлу Грушевському на вулиці Володимирській. Ці об’єкти освітлюватимуть до початку комендантської години.

Крім того, архітектурно-декоративне освітлення зможуть вмикати під час релігійних свят у місцях проведення богослужінь.

На восьми вулицях і проспектах Києва діятиме окремий режим освітлення. Там ліхтарі з функцією димування працюватимуть на повній потужності, а з опівночі до 6:00 яскравість зменшуватимуть до 50%.

Йдеться про такі вулиці та проспекти:

бульвар Вацлава Гавела;

вулиця Виборзька — від вулиці Академіка Янгеля до вулиці Вадима Гетьмана;

вулиця Миколи Закревського;

вулиця Космонавта Поповича;

Лісовий проспект;

вулиця Райдужна;

вулиця Ревуцького;

вулиця Академіка Янгеля.

У КП "Київміськсвітло" пояснили, що зміни запроваджують з урахуванням потреб міста, безпекових умов та необхідності раціонального використання електроенергії.

Нагадаємо, що на Чернігівщині судили чоловіка, який погрожував застрелити працівницю енергетичної компанії. Причиною стало відключення світла.