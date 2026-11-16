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16 листопада 2026, 11:36

На Львівщині "Жигулі" зіткнулися з автопоїздом: є травмовані

16 листопада 2026, 11:36
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Фото: Національна поліція
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На Львівщині внаслідок зіткнення автомобіля ВАЗ-2106 з автопоїздом MAN травмувалися двоє чоловіків. Обох постраждалих госпіталізували

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 листопада близько 00:40 на трасі Київ – Чоп в одному із сіл Золочівського району.

За попередніми даними правоохоронців, зіткнулися автомобіль ВАЗ-2106 під керуванням 19-річного місцевого жителя та автопоїзд MAN, за кермом якого перебував 54-річний львів’янин.

Унаслідок аварії травми отримали водій "Жигулів" та його 19-річний пасажир. Їх доставили до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху.

Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, на Прикарпатті 20-річна водійка врізалася в дерево, дівчина загинула. У салоні автомобіля перебували ще троє пасажирів. Вони отримали легкі тілесні ушкодження.

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