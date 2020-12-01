Заступнику Єрмака Татарову найближчим часом вручать підозру у злочині — Бутусов
Національне антикорупційне бюро підготувало підозру заступнику голови Офісу президента з питань правоохоронних органів Олегу Татарову, яку планують вручити найближчим часом.
Про це повідомляє головний редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов із посиланням на власні джерела, передає RegioNews.
За його словами, скандальний забудовник Максим Микитась дав сенсаційні свідчення в НАБУ про те, як заступник голови Офісу президента Олег Татаров підкупив експерта МВС Костянтина Дубоноса для фальсифікації справи квартир Нацгвардії.
Також Бутусов додав, що Олега Татарова захищають в Офісі президента. Після обшуків в Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України, які пройшли 28 листопада, НАБУ пред'явило підозру заступнику глави центру Костянтину Дубоносу.
Одночасно повинні були вручити підозру і Олегу Татарову, однак ... суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак, який, за словами Микитася, отримував через Татарова хабар, заблокував вручення підозри найближчому соратникові Зеленського! І найважливіше - особисто президент Володимир Зеленський і глава ОП Андрій Єрмак вирішили підтримати Татарова і не збираються його звільняти навіть незважаючи на вбивчі аргументи детективів НАБУ ", - заявив Бутусов.
За словами Бутусова, у 2019 році адвокатом подільника Микитася - директора компанії Олега Майбороди став Олег Татаров, який захист "Укрбуду" почав відразу з "наїзду" на НАБУ.
Він нагадав, що в лютому 2020 року в мережі з'явилося анонімне відео, де Микитась обговорює з кимось свою справу і каже, що "Богдан і Єрмак - наші друзі". Однак тоді, за словами Бутусова, детективи НАБУ "взяли Микитася в жорсткі лещата"... і в результаті Микитасю довелося сісти в СІЗО на період слідства.
У серпні 2020-го адвокат у справі "Укрбуду" і адвокат А.Портнова Олег Татаров був призначений заступником глави Офісу президента з питань правоохоронних органів. Але оскільки Микитась вже не мав ніяких грошей, Татаров не проявляв до долі "укрбудівця" необхідного інтересу", - розповідає далі Бутусов.
Він стверджує, що в цей період фігуранти справи зрозуміли, що їх зв'язки не здатні їх захистити від НАБУ, САП і ВАКС, і Максим Микитась, а також його довірені особи вирішили піти на повне співробітництво зі слідством.
Микитась дав свідчення на командувача Нацгвардії генерал-полковника Аллерова і на всіх, хто намагався в його інтересах сфальсифікувати кримінальну справу.
Микитась назвав велику кількість людей, але найсенсаційнішим є факт, що забудовник звинуватив у корупції заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Нібито саме Олег Татаров отримав від Микитася велику суму грошей для передачі хабара ... судді Вищого антикорупційного суду Мойсаку - так, тому самому, який висунув таку невелику заставу в жовтні 2019 го року", - заявив Бутусов.
Також нібито саме Татаров передав хабар заступнику голови експертного центру МВС Дубоносу. У листуванні, яке потрапило в руки слідства, Татаров квапить експертизу тому, що справу затребувало НАБУ.
27 листопада детективи НАБУ і прокурори САП звернулися в ВАКС за санкцією на затримання Олега Татарова, однак справа потрапила на розгляд до судді Мойсака, який в підозрі Татарову відмовив, і стався витік інформації в Офіс президента.
Бутусов підсумував, що на річницю Революції Гідності НАБУ завдало потужний удар по проросійських і антимайданівських силах, і нагадав, що рівно 7 років тому Татаров був офіційним речником МВС, і щодня брехав і дискредитував протести українців.
Він заявив, що ця безпрецедентна справа розкрила корупцію в найближчому оточенні Зеленського, і має отримати найширший резонанс.
Нагадаємо, 14 травня Вищий антикорупційний суд відправив на цілодобовий домашній арешт ексдепутата і колишнього президента "Укрбуду" Максима Микитася, якого підозрюють у зловживаннях з квартирами для Нацгвардії.
Ми писали, НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.
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