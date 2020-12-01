Заступнику Єрмака Татарову найближчим часом вручать підозру у злочині — Бутусов

НАБУ виписало підозру співробітнику офісу Зеленського і заступнику Андрія Єрмака Олегу Татарову, який фігурує у корупційній справі квартир для Нацгвардії

НАБУ виписало підозру співробітнику офісу Зеленського і заступнику Андрія Єрмака Олегу Татарову, який фігурує у корупційній справі квартир для Нацгвардії

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє головний редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов із посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

За його словами, скандальний забудовник Максим Микитась дав сенсаційні свідчення в НАБУ про те, як заступник голови Офісу президента Олег Татаров підкупив експерта МВС Костянтина Дубоноса для фальсифікації справи квартир Нацгвардії.

Також Бутусов додав, що Олега Татарова захищають в Офісі президента. Після обшуків в Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України, які пройшли 28 листопада, НАБУ пред'явило підозру заступнику глави центру Костянтину Дубоносу.

Одночасно повинні були вручити підозру і Олегу Татарову, однак ... суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак, який, за словами Микитася, отримував через Татарова хабар, заблокував вручення підозри найближчому соратникові Зеленського! І найважливіше - особисто президент Володимир Зеленський і глава ОП Андрій Єрмак вирішили підтримати Татарова і не збираються його звільняти навіть незважаючи на вбивчі аргументи детективів НАБУ ", - заявив Бутусов.

За словами Бутусова, у 2019 році адвокатом подільника Микитася - директора компанії Олега Майбороди став Олег Татаров, який захист "Укрбуду" почав відразу з "наїзду" на НАБУ.

Він нагадав, що в лютому 2020 року в мережі з'явилося анонімне відео, де Микитась обговорює з кимось свою справу і каже, що "Богдан і Єрмак - наші друзі". Однак тоді, за словами Бутусова, детективи НАБУ "взяли Микитася в жорсткі лещата"... і в результаті Микитасю довелося сісти в СІЗО на період слідства.

У серпні 2020-го адвокат у справі "Укрбуду" і адвокат А.Портнова Олег Татаров був призначений заступником глави Офісу президента з питань правоохоронних органів. Але оскільки Микитась вже не мав ніяких грошей, Татаров не проявляв до долі "укрбудівця" необхідного інтересу", - розповідає далі Бутусов.

Він стверджує, що в цей період фігуранти справи зрозуміли, що їх зв'язки не здатні їх захистити від НАБУ, САП і ВАКС, і Максим Микитась, а також його довірені особи вирішили піти на повне співробітництво зі слідством.

Микитась дав свідчення на командувача Нацгвардії генерал-полковника Аллерова і на всіх, хто намагався в його інтересах сфальсифікувати кримінальну справу.

Микитась назвав велику кількість людей, але найсенсаційнішим є факт, що забудовник звинуватив у корупції заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Нібито саме Олег Татаров отримав від Микитася велику суму грошей для передачі хабара ... судді Вищого антикорупційного суду Мойсаку - так, тому самому, який висунув таку невелику заставу в жовтні 2019 го року", - заявив Бутусов.

Також нібито саме Татаров передав хабар заступнику голови експертного центру МВС Дубоносу. У листуванні, яке потрапило в руки слідства, Татаров квапить експертизу тому, що справу затребувало НАБУ.

27 листопада детективи НАБУ і прокурори САП звернулися в ВАКС за санкцією на затримання Олега Татарова, однак справа потрапила на розгляд до судді Мойсака, який в підозрі Татарову відмовив, і стався витік інформації в Офіс президента.

Бутусов підсумував, що на річницю Революції Гідності НАБУ завдало потужний удар по проросійських і антимайданівських силах, і нагадав, що рівно 7 років тому Татаров був офіційним речником МВС, і щодня брехав і дискредитував протести українців.

Він заявив, що ця безпрецедентна справа розкрила корупцію в найближчому оточенні Зеленського, і має отримати найширший резонанс.

Нагадаємо, 14 травня Вищий антикорупційний суд відправив на цілодобовий домашній арешт ексдепутата і колишнього президента "Укрбуду" Максима Микитася, якого підозрюють у зловживаннях з квартирами для Нацгвардії.

Ми писали, НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

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