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Юрій Касьянов Громадський діяч, волонтер, воїн та розробник унікальних систем БПЛА наддалекого ураження info@regionews.ua
16 листопада 2026, 07:59

РФ збільшує кількість дронопортів, користуючись браком ракет в України

16 листопада 2026, 07:59
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Ворог збільшує кількість стаціонарних дронопортів – величезних майданчиків для зберігання, підготовки і запуску ударних дронів і легких крилатих ракет
Ворог збільшує кількість стаціонарних дронопортів – величезних майданчиків для зберігання, підготовки і запуску ударних дронів і легких крилатих ракет
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Чому вони це роблять? – Тому що можуть.

Наші "пускачі" – підрозділи, екіпажі, які запускають далекобійні дрони, вимушені постійно ховатися, кожен раз змінювати місця запуску, швидко запускати і негайно покидати місце роботи після запуску дронів.

Будь-яка затримка, нехтування правилами маскування можуть дорого коштувати. Ворог постійно веде повітряну розвідку, працює агентура, і по виявленому стартовому майданчику може негайно прилетіти "Іскандер", або авіаційна ракета.

Ми теж наносимо удари по дронопортах. Але не балістикою, яка прилітає за лічені хвилини, не крилатими ракетами, які можуть прилетіти за десятки хвилин, а дронами, які працюють на максимальної відстані по радіоканалу – і це ще той треш і велика вдача, якщо вийде, і які летять не хвилини, не десятки хвилин, а години, тому і не можуть наносити удари вчасно, коли ворог запускає дрони.

Тож коли Штілерман каже, що його балістична ракета FP-7 "занадто дорога", то невже вона коштує дорожче тих збитків, які наносять ворожі ударні дрони?.. Чудово разом з нею по ворожих дронопортах працювала б і "Фламінго" з бойовою частиною вагою в цілу тонну.

Але ж ні.

Закрити небо може не тільки ППО, а й системна робота по знищенню ворожих засобів враження, заводів і дронопортів. Але для цього потрібно менше красти, менше обіцяти і більше працювати.

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Україна війна РФ обстріли ППО ракета
 
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