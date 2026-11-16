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16 листопада 2026, 15:48

Катування та погрози розстрілом: чотирьох російських десантників підозрюють у злочинах проти жителів Бучі

16 листопада 2026, 15:48
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Трьом військовослужбовцям 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ повідомили про підозру у воєнних злочинах проти мирних жителів Бучі

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, під час окупації міста у березні 2022 року вони погрожували цивільним зброєю, били та принижували їх. Щодо ще одного військового цього підрозділу обвинувальний акт уже скерували до суду.

За матеріалами слідства, двоє російських десантників змусили місцевого жителя під загрозою застосування зброї йти попереду них і першим заходити до квартир та інших приміщень, які окупанти перевіряли. Таким чином військові РФ використовували цивільного як "живий щит".

Інший військовослужбовець цього полку, за версією слідства, побив і принижував місцевого жителя. Чоловік не мав зброї, не брав участі в бойових діях і не становив загрози для окупантів.

Усім трьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

Крім того, прокурори завершили спеціальне досудове розслідування щодо заступника командира бойової машини цього ж полку. Його обвинувачують у жорстокому поводженні з іншим жителем Бучі.

За даними слідства, російський військовий бив чоловіка, зокрема стволом автомата по обличчю, засовував зброю йому до рота та погрожував розстрілом. Обвинувальний акт щодо нього скерували до суду.

Загалом у межах розслідування воєнних злочинів російських військових під час окупації Бучі встановили 63 причетних військовослужбовців РФ. Їм повідомили про 71 підозру. До суду вже передали 34 обвинувальні акти стосовно 39 обвинувачених.

Нагадаємо, українські правоохоронці повідомили про підозру російському офіцеру, який під час окупації Бучі Київської області використовував місцевого жителя як "живий щит". Слідчі підтвердили, що у лютому-березні 2022 року він перебував у місті в складі російських окупаційних військ та зібрали докази його безпосередньої участі у злочині.

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