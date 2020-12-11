Ситник заявив, що Татаров фактично давав хабар разом з ексголовою "Укрбуду" Микитасем

Через заміну прокурорів Татарову не можуть повідомити про підозру

Через заміну прокурорів Татарову не можуть повідомити про підозру

Фото: wz.lviv.ua

За даними директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника, у них є в розпорядженні переписка заступника голови Офісу президента Олега Татарова з іншими фігурантами справи забудовника Максима Микитася. Але через зміну процесуальних прокурорів у справі Микитася, Татарову не повідомили про підозру і він наразі не має статусу у цьому провадженні.

Як повідомляє RegioNews, про це йдеться в інтерв'ю Артема Ситника "Суспільному".

За словами Ситника, мова йде про внесення недостовірних даних до експертизи, призначеної поліцією у справі Микитася про заволодіння коштами НГУ. Експерт Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру отримав неправомірну вигоду у вигляді машиномісця ринковою вартістю 250 тис. грн, а за це він занизив вартість житлового комплексу з 81 до 7 млн грн.

Пан Татаров працював в "Укрбуді", там де був Микитась, вони дали хабар одному із керівників експертної установи за те, що буде експертиза, яка дасть можливість цю справу фактично похоронити. При чому там така цікава переписка: "Давай бігом, бо справу забирає НАБУ і тоді буде важко щось вирішити”. І за таке рішення одному із керівників експертної установи було надано хабар у вигляді паркомісця", - розповів Ситник.

Директор НАБУ додав, що Татаров "фактично разом із Микитасем давав хабаря": "Є люди, які одержали хабар, і люди, які дали хабар. І є цьому докази. І підозра, де все це розписано вона вже визнана судом обґрунтованою".

Але за словами Ситника, Татарову так і не вдалося повідомити про підозру, тому що генпрокурорка Ірина Венедіктова змінила склад прокурорів: "Вона (підозра - ред.) була підписана, але прокурор, який підписав, навіть не знав що він вже не прокурор по цій справі. Прокурор думав що він прокурор. Потім випадково заглянули в реєстр і побачили що там інші прокурори стоять. Коли ми це побачили, підозра ще не була вручена, і прокурори й детективи зупинилися, бо це б кинуло сумнів на законність саме процесуальних дій. Такого я ще за всю свою кар’єру не бачив".

Водночас Ситник зазначив, що важко спрогнозувати чи буде Татаров надалі фігурувати у справі Микитася. "Можливо у них (нових прокурорів - ред.) буде інша думка, можливо - ні. Не знаю. Тому прогнозувати дії прокурора я точно не буду. Але на жаль це проблема відсутності антикорупційного прокурора в цілому".

Нагадаємо, раніше RegioNews писав, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що НАБУ підготувало підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, яку планують вручити найближчим часом.

Максим Микитась заявив, що автором схеми, по якій він втратив контроль над будівельною компанією "Укрбуд”, був нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Також Юрій Бутусов заявив, що Венедіктова зірвала операцію по затриманню замголови Офісу президента Татарова, вона відсторонила від справи Татарова всіх чотирьох прокурорів, які прийняли рішення його затримати

Під час суду Микитась дав свідчення про корупцію заступника Єрмака Татарова і надав докази того, що Олег Татаров керував процесом надання хабаря експерту МВС.

Раніше RegioNews також писав про те, що відчайдушне бажання Татарова утриматися в кріслі топить його шефа Єрмака.

Згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що скандального заступника Єрмака Татарова не звільнять з Офісу президента. Він продовжує роботу в ОП у тому ж режимі.