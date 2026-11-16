Каллас закликала не обговорювати вимоги Кремля без припинення вогню

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Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас заявила, що вимоги Росії до України під час переговорів про завершення війни є абсурдними

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Каллас сказала перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ, передає RegioNews.

За словами головної дипломатки Євросоюзу, переговорники мають наполягати на припиненні вогню, перш ніж переходити до обговорення вимог Кремля.

"Я не думаю, що російські вимоги є серйозними. Це абсурдні вимоги, які вони висунули. Тож якщо це привід продовжувати війну, щоб спричинити якомога більше руйнувань, ми повинні наполягати на тому, щоб переговорна команда, якою б вона не була, домагалася припинення вогню", – заявила Каллас.

Вона також наголосила, що Євросоюз має домогтися припинення бойових дій до початку предметних переговорів із Росією.

Відповідаючи на запитання про можливий склад європейської переговорної команди, Каллас зазначила, що це рішення мають ухвалити лідери Євросоюзу.

Водночас вона заявила про готовність працювати над змістовною частиною переговорів, зокрема залучати експертів Європейської служби зовнішніх дій, які спеціалізуються на Росії та попередніх переговорах.

Раніше Каллас пропонувала свою кандидатуру на роль єдиного представника Європи в переговорах із Росією щодо завершення війни проти України.

Вона також нагадала, що разом із міністрами закордонних справ країн ЄС підготувала перелік максимальних вимог у відповідь на вимоги Кремля. Серед них – виведення російських військ з усіх країн, де вони наразі перебувають.

Каллас наголосила, що Євросоюз має важелі впливу на Москву, зокрема санкції та заморожені російські активи.

За її словами, 16 листопада Рада ЄС планує внести до санкційних списків проти Росії ще 145 фізичних та юридичних осіб.

"Припиніть це, і тоді ми зможемо сісти за стіл переговорів та домовлятися про мирну угоду", – підсумувала головна дипломатка ЄС.

Напередодні стало відомо, що під час переговорів в Абу-Дабі Росія знову висунула вимогу щодо відведення сил НАТО до позицій, які Альянс займав у 1997 році. Президент України Володимир Зеленський попереджав про небезпеку перегляду архітектури безпеки Європи, якого домагається Москва.

Нагадаємо, за словами Зеленського, наступний раунд переговорів може відбутися як в Об'єднаних Арабських Еміратах, так і у Швейцарії. Остаточне місце зустрічі залежатиме від домовленостей між переговорними командами.