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Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
16 листопада 2026, 11:22

Від загрози розколу до онлайн-виборів: як змінилася риторика Зеленського

16 листопада 2026, 11:22
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Парабола теми виборів у мутній царській свідомості є такою
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Спочатку була кровна обіцянка балотуватися лише на один термін, на що країна й повелася з міркувань "це все одно буде лише одна каденція, тому для різноманіття можна й поекспериментувати".

Далі, в проміжку між купанням у морі, пиятикою в Буковелі й стрєлкою з Патрушевим в Омані з’явилися перші обмовки на кшталт "якщо закоханий у мене народ попросить – я піду на другий термін".

Далі в ніч уторгнення шашличники й перестать-стріляльники блискавично ометаморфозилися в незламних бетменів, які, користаючи з воєнного стану, привчили всю країну навіки забути про конституційну аксіому змінності влади.

Далі на кожне делікатне нагадування про вибори навідріз жбурлялося в лице звинувачення в тому, що це підле російське іпсо – всує нагадувати про легітимність влади.

Далі з кожної праски верещалося: вибори під час війни не лише неможливо провести, але й небезпечно з міркувань роздору нації.

Далі Америка почала тиснути на мозоль небажання кліки переобиратися – і кліка елегантно заявила, як ні в чім не бувало: нема питань, за 90 днів усе реально підготувати.

Далі було офіційне доручення президента Верховній Раді підготувати законодавчу базу для проведення виборів у надзвичайних умовах, і парламент оперативно включився в роботу, створивши комісію і підготувавши законодавчі акти.

Далі цареві показали соціологію, згідно з якою він іде на заслужену пенсію в другому турі, програючи усім основним кандидатам, тобто, своїм підлеглим.

Далі цар заявив: "Вибори зараз – це цунамі для держави, яке розколе Україну".

Тепер – новий приступ креативу: "Ми обговорюємо проведення онлайн-виборів", і це вже не цунамі, не кінець світу, не розкол, не роздор.

Оця-от "послідовність" точно переможе на виборах у контрольованій клікою Дії з результатом 101,73%.

Ірландські насідки несуть файні яєчка.

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вибори Україна війна політика президент Зеленський
 
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