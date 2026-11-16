Від загрози розколу до онлайн-виборів: як змінилася риторика Зеленського
Спочатку була кровна обіцянка балотуватися лише на один термін, на що країна й повелася з міркувань "це все одно буде лише одна каденція, тому для різноманіття можна й поекспериментувати".
Далі, в проміжку між купанням у морі, пиятикою в Буковелі й стрєлкою з Патрушевим в Омані з’явилися перші обмовки на кшталт "якщо закоханий у мене народ попросить – я піду на другий термін".
Далі в ніч уторгнення шашличники й перестать-стріляльники блискавично ометаморфозилися в незламних бетменів, які, користаючи з воєнного стану, привчили всю країну навіки забути про конституційну аксіому змінності влади.
Далі на кожне делікатне нагадування про вибори навідріз жбурлялося в лице звинувачення в тому, що це підле російське іпсо – всує нагадувати про легітимність влади.
Далі з кожної праски верещалося: вибори під час війни не лише неможливо провести, але й небезпечно з міркувань роздору нації.
Далі Америка почала тиснути на мозоль небажання кліки переобиратися – і кліка елегантно заявила, як ні в чім не бувало: нема питань, за 90 днів усе реально підготувати.
Далі було офіційне доручення президента Верховній Раді підготувати законодавчу базу для проведення виборів у надзвичайних умовах, і парламент оперативно включився в роботу, створивши комісію і підготувавши законодавчі акти.
Далі цареві показали соціологію, згідно з якою він іде на заслужену пенсію в другому турі, програючи усім основним кандидатам, тобто, своїм підлеглим.
Далі цар заявив: "Вибори зараз – це цунамі для держави, яке розколе Україну".
Тепер – новий приступ креативу: "Ми обговорюємо проведення онлайн-виборів", і це вже не цунамі, не кінець світу, не розкол, не роздор.
Оця-от "послідовність" точно переможе на виборах у контрольованій клікою Дії з результатом 101,73%.
Ірландські насідки несуть файні яєчка.