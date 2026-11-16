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Віктор Андрусів політик info@regionews.ua
16 листопада 2026, 08:56

Україна може не вступити до ЄС навіть після завершення війни

16 листопада 2026, 08:56
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Ідеологія. Чому Україна не вступить в ЄС
Ідеологія. Чому Україна не вступить в ЄС
Фото: pixabay
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Я виділяю декілька серйозних причин, через які, на мою думку, Україна не зможе вступити в ЄС.

1. Війна

Навіть коли закінчиться війна, саме вона є найважливішим аргументом проти нашого вступу. Багато років в ЄС одна з елітних груп наполягала на тому, що Україна має бути "буфером” між ЄС та рф, для того, щоб орки не могли відразу напасти на європейців. На жаль, позиція цієї групи виправдалась в повній мірі. Якщо б Україна стала членом ЄС, то це вже була б війна проти всієї Європи. Аналогічно після війни, вступ України означатиме великий кордон з росією, а відповідно і загрозу для Союзу.

Вже сьогодні існує багато доказів того, що ЄС не бачить нас своїм членом. Надмірне (і безглузде) укріплення Польщі, посилення присутності НАТО на півночі – всі кроки робляться без логіки членства України. Більше того, вже сьогодні ЄС з метою нашої підтримки міг би поширювати багато внутрішніх програм на нас, від кредитування, інвестування до обміну знаннями та технологіями. Але європейці чітко тримають з нами дистанцію.

2. Перемога правих і кінець відомого нам ЄС

В наступному році скоріше за все в ключових країнах ЄС: Франції і Німеччині, переможуть праві популісти. Вони розпочнуть демонтаж наднаціональної влади ЄС і будуть посилювати суверенітет країн. Це буде підтримано і країнами Східної Європи, де націоналісти вже давно приходять до влади. Тому ЄС як великий політичний союз почне зникати, і перетворюватись на міжнародну організацію зі спільними правилами. Тому такого вступу, який багато хто собі уявляв, скоріше вже не станеться не тільки з нами, а й з жодною новою країною. Зрештою, за останні 13 років в ЄС не вступила жодна нова держава.

3. Нездорова ціна вступу

Ми ще не вступаємо в ЄС, а кожний неадекватний сусід хоче максимально на нас нажитись. Угорці, поляки, словаки, чехи вже сьогодні виставляють нам максимум неадекватних вимог і шантажують нас нашим вступом. Можна тільки уявити як вони злетять з котушок, коли треба буде голосувати за наш вступ. Натомість наше спокійне (а не фанатичне) ставлення до вступу – виб'є більшість їх козирів. І їм доведеться дуже нормально себе поводити.

4. Неправильність вступу

Ще одна серйозна причина нашого не вступу – це неправильний підхід до самого вступу. Справа в тому, що наша політична еліта вбачала у вступі "чарівну пігулку” від наших проблем. Тому кинулась максимально виконувати європейські вимоги. Проблема виникла в тому, що не була розбудована національна держава, наша політична система. Тому більшість всього, що ми приймаємо з метою вступу в ЄС – паперова фікція. В нас половина влади в бігах, а інша – в т.в.о. Така держава неспроможна досягати стандартів ЄС. І європейці дуже добре це бачать. Насправді, логіка вступу завжди відбувалась таким чином: спочатку побудова сильної національної держави, тоді національна держава починає інтегруватись в європейський простір.

Чи погано те, що ми не зможемо вступити в ЄС? Ні. На мою думку, це створює нам багато більше інших можливостей. Адже ні Ізраїль, ні Південна Корея не є членами жодних НАТО та ЄС, що зовсім не зашкодило їх стрімкому розвитку. Але про ці можливості я напишу аж в останньому розділі цих публікацій.

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Україна ЄС вступ війна Євросоюз
 
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