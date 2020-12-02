Венедіктова зірвала операцію по затриманню замголови Офісу президента Татарова - Бутусов

Вона відсторонила від справи Татарова всіх чотирьох прокурорів, які прийняли рішення його затримати

Вона відсторонила від справи Татарова всіх чотирьох прокурорів, які прийняли рішення його затримати

Фото: із відкритих джерел

Про це у Facebook повідомив журналіст і головний редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов, передає RegioNews.

За його словами, Венедіктова зробила процесуальним керівником у цій справі саму себе. Таким чином, стверджує він, операцію детективів НАБУ із затримання заступника голови Офісу президента Олега Татарова зірвано.

Юрій Бутусов розповів, що сьогодні, 2 грудня о 10.00 детективи НАБУ повинні були затримати заступника голови ОП Олега Татарова.

Однак ніяких слідчих дій зробити не змогли - начальник відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків і три прокурори, які вели справу забудовника Максима Микитася, забезпечили підписання угоди зі слідством, і прийняли рішення затримати Татарова, без всякого оповіщення були відключені від доступу до даної справи в електронному реєстрі”, - написав Бутусов.

Він розповів, що вчора вночі генеральний прокурор Ірина Венедіктова відсторонила від справи Татарова всіх чотирьох прокурорів, а процесуальним керівником в справі Венедіктова призначила саму себе, а також в.о. глави САП Максима Грищука, який раніше не займався цією справою.

Цензор.Нет спілкувався з співробітниками НАБУ і САП, вони шоковані цим рішенням і не знають подібних прецедентів у своїй роботі. По суті, підозрюваний врятований від затримання та притягнення до відповідальності шляхом відсторонення від посади прокурорів у справі”, - написав журналіст.

Він зазначив, що призначена президентом Венедіктова втручається в хід розслідування кримінальної справи проти співробітника Офісу президента, і блокує підготовлений арешт Татарова.

За даними джерел Цензор.Нет, вчора ввечері в Офісі президента Зеленський провів нараду по справі Татарова, і ОП прийняла рішення його захищати, нібито у НАБУ немає достатніх доказів. Однак сьогодні Вищий антикорупційний суд визнав звинувачення Микитасю на адресу Татарова і його спільника - експерта МВС Дубоноса достатніми, і виніс рішення про утримання Дубоноса під вартою на період слідства, або у виході під заставу в розмірі 1 мільйона гривень”, - говорить журналіст.

Він підсумував, що тепер затримати Татарова і відправити його під варту не можна, тому що всі ті, хто повинен бути прийняти рішення, від справи відсторонені, і зараз новий склад процесуальних керівників вивчатиме справу. НАБУ готує заяву з приводу цієї скандальної ситуації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що НАБУ підготувало підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, яку планують вручити найближчим часом.

Максим Микитась заявив, що автором схеми, по якій він втратив контроль над будівельною компанією "Укрбуд”, був нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

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