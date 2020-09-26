Зеленський відвідав вцілілого у катастрофі АН-26 курсанта
Президент України Володимир Зеленський провідав у лікарні курсанта, який вижив у катастрофі літака АН-26 під Харковом.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.
20-річний В'ячеслав Золочевський народився в сорочці... Вночі В'ячеслав отямився біля уламків літака Ан-26, у якому летіла вся команда, друзі, побратими... Один з хлопців поруч горів, і Слава кинувся його гасити. Йому вдалося дати ще один шанс іншому курсанту, який однак, на жаль, помер від опіків сьогодні вранці", - йдеться в повідомленні.
Зеленський побажав курсанту сил, щоб оговтатися від трагедії.
У Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону повідомили президенту, що стан постраждалого - середньої тяжкості. Він має множинні забої та струс мозку.
Вночі його помістили в реанімацію, але 26 вересня вже перевели у звичайне відділення, стан хлопця оцінюють як середньої важкості.
Військові медики зазначили, що пацієнта вдалося вивести з шокового стану, хлопець контактує з родичами та лікарями і може надавати покази слідчим. Наступного тижня його можна буде виписати з лікарні.
Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.
За станом на 23.00 25 вересня відомо про 22-х загиблих і чотирьох виживших, які у вкрай важкому стані госпіталізовані в лікарню, рятувальна операція триває.
Відомо, що президент Володимир Зеленський прибуде на місце авіакатастрофи під Харковом .
Джерело в Міноборони припустило, що причиною падіння літака могла стати несправність двигуна.
По состоянию на утро 26 сентябр спасатели нашли "черные ящики" и еще одно тело, на месте катастрофы продолжаются поисковые работы. Також за фактом катастрофи літака була відкрита кримінальна справа.
Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині. Як повідомили в ДСНС, на місці аварії було знайдено тіла ще двох курсантів, таким чином, рятувальники знайшли тіла всіх загиблих.