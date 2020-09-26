09:44  26 вересня
В Україні знову антирекорд: зафіксовано 3833 випадки COVID-19
17:01  25 вересня
У Пенсійному фонді не вистачає грошей до кінця року – Третьякова
18:06  26 вересня
Доба в зоні ООС: бойовики стріляли біля Новолуганського
UA | RU
UA | RU
26 вересня 2020, 15:27 6

Зеленський відвідав вцілілого у катастрофі АН-26 курсанта

26 вересня 2020, 15:27 6
Читайте также на русском языке
Його можуть виписати найближчими днями
Його можуть виписати найближчими днями
Фото: Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський провідав у лікарні курсанта, який вижив у катастрофі літака АН-26 під Харковом.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

20-річний В'ячеслав Золочевський народився в сорочці... Вночі В'ячеслав отямився біля уламків літака Ан-26, у якому летіла вся команда, друзі, побратими... Один з хлопців поруч горів, і Слава кинувся його гасити. Йому вдалося дати ще один шанс іншому курсанту, який однак, на жаль, помер від опіків сьогодні вранці", - йдеться в повідомленні.

Зеленський побажав курсанту сил, щоб оговтатися від трагедії.

У Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону повідомили президенту, що стан постраждалого - середньої тяжкості. Він має множинні забої та струс мозку.

Вночі його помістили в реанімацію, але 26 вересня вже перевели у звичайне відділення, стан хлопця оцінюють як середньої важкості.

Військові медики зазначили, що пацієнта вдалося вивести з шокового стану, хлопець контактує з родичами та лікарями і може надавати покази слідчим. Наступного тижня його можна буде виписати з лікарні.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

За станом на 23.00 25 вересня відомо про 22-х загиблих і чотирьох виживших, які у вкрай важкому стані госпіталізовані в лікарню, рятувальна операція триває.

Відомо, що президент Володимир Зеленський прибуде на місце авіакатастрофи під Харковом .

Джерело в Міноборони припустило, що причиною падіння літака могла стати несправність двигуна.

По состоянию на утро 26 сентябр спасатели нашли "черные ящики" и еще одно тело, на месте катастрофы продолжаются поисковые работы. Також за фактом катастрофи літака була відкрита кримінальна справа.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині. Як повідомили в ДСНС, на місці аварії було знайдено тіла ще двох курсантів, таким чином, рятувальники знайшли тіла всіх загиблих.

авіакатастрофа Володимир Зеленський Харківська область АН-26 курсант
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Сім'ям загиблих у катастрофі АН-26 курсантів виплатять по 1,5 млн грн
26 вересня 2020, 14:30
В мережі з'явилося відео моменту аварії літака під Харковом
26 вересня 2020, 13:57
Катастрофа АН-26: на місці аварії знайдено тіла ще двох курсантів
26 вересня 2020, 13:40
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Політичні перебіжчики та експосадовці. Хто представлятиме "За майбутнє" у Південній Україні
Вибори мера Мукачева: чи встоїть балогівська "цитадель" перед натиском "нових" облич
Всі публікації »
Віктор Таран
Ігор Попов
Віктор Небоженко
Всі блоги »