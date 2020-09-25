Авіатроща під Харковом: що відомо

Повідомляється, що могли загинути від 5 до 30 осіб

Повідомляється, що могли загинути від 5 до 30 осіб

Сьогодні, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва, сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26. На місце події вже виїхав губернатор Харківщини Олексій Кучер.

Про це повідомляє RegioNews.

"Під Чугуєвом упав літак. Є загиблі. Терміново виїхав на місце подій. Є ті, хто вижив. Усім постраждалим буде надано всебічну допомогу", - написав Кучер у Facebook.

Водночас у мережі повідомляється, що через падіння літака на місці події спалахнула пожежа.

Зазначається, що на літаку курсанти Харківського університету Повітряних Сил здійснювали навчальний політ. За непідтвердженою інформацією могло загинути до 10 осіб.

Інші джерела у мережі повідомляють, що на борту перебували 7 осіб. Точно загинули 2 людини, за іншими інформація уточнюється.

Крім цього, повідомляється, що могли загинути від 5 до 30 осіб. Також у авіатрощі є ті, хто вижив.

Директор Центру медицини катастроф Віктор Забашта повідомив, що місцева швидка забрала двох осіб, у яких на тілі понад 90% опіків. Відомо, що на борту літака, що розбився були присутні 2 курсанта і 3 офіцера Міноборони.

У мережі також шириться інформація, що у літаку, що розбився під Харковом, на борту якого перебували курсанти, досі є ті, що вижили.

Нагадаємо, сьогодні о 21:11 стало відомо, що в Чугуєві Харківської області сталася авіакатастрофа – впав літак.