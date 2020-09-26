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26 вересня 2020, 14:30 7

Сім'ям загиблих у катастрофі АН-26 курсантів виплатять по 1,5 млн грн

26 вересня 2020, 14:30 7
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Виплати гарантовані законом про соціальний захист військовослужбовців та їх сімей
Виплати гарантовані законом про соціальний захист військовослужбовців та їх сімей
Фото: ДСНС
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Міністерство оборони виплатить по 1,57 мільйона гривень в якості одноразової допомоги членам загиблих військовослужбовців у катастрофі АН-26.

Про це під час засідання Кабінету міністрів повідомив заступник міністра оборони Ігор Старобінський, передає RegioNews.

Прийнято рішення про виплату одноразової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців ЗСУ. Розмір виплат становить 1 мільйон 576 тисяч гривень на кожного. Розмір виплат буде за рахунок фондів Міністерства оборони", - сказав він.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив з'ясувати, чи був застрахований екіпаж, а також чи передбачені виплати з Фонду соцстрахування на випадок нещасних випадків для військовослужбовців.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

За станом на 23.00 25 вересня відомо про 22-х загиблих і чотирьох виживших, які у вкрай важкому стані госпіталізовані в лікарню, рятувальна операція триває.

Відомо, що президент Володимир Зеленський прибуде на місце авіакатастрофи під Харковом .

Джерело в Міноборони припустило, що причиною падіння літака могла стати несправність двигуна.

По состоянию на утро 26 сентябр спасатели нашли "черные ящики" и еще одно тело, на месте катастрофы продолжаются поисковые работы. Також за фактом катастрофи літака була відкрита кримінальна справа.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині. Як повідомили в ДСНС, на місці аварії було знайдено тіла ще двох курсантів, таким чином, рятувальники знайшли тіла всіх загиблих.

Кабмін авіакатастрофа компенсація Харківська область АН-26
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Катастрофа АН-26: на місці аварії знайдено тіла ще двох курсантів
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