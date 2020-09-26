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26 вересня 2020, 10:27 18

За фактом авіакатастрофи під Харковом була порушена кримінальна справа

26 вересня 2020, 10:27 18
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Громадян і свідків аварії просять допомогти в зборі інформації
Громадян і свідків аварії просять допомогти в зборі інформації
Фото: ДСНС
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За фактом падіння військового літака АН-26 Повітряних сил ЗСУ у Харківській області Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

Відомо, що справу розслідують за фактом порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

На місці події працюють прокурори військової прокуратури Харківського гарнізону та слідчі Державного бюро розслідувань. Тривають першочергові слідчі дії. Обставини, причини та умови авіакатастрофи встановлюються”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, ДБР звернулося до громадян, які стали свідками авіакатастрофи під Чугуєвом, за допомогою в зборі інформації.

Просимо осіб, які мають фото, відео із відеореєстраторів та мобільних телефонів із місця авіакатастрофи, надсилати свої контактні дані, а саме ПІБ та номер телефону за телефоном ДБР: +380500802227. Слідчі ДБР зв'яжуться з Вами для отримання даних матеріалів та долучення їх до кримінального провадження в порядку, встановленому КПК України", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

По состоянию на 23.00 25 сентября известно о 22-х погибших и четырех выживших, которые в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в больницу, спасательная операция продолжается.

Известно, что президент Владимир Зеленский прибудет на место авиакатастрофы под Харьковом .

Источник в Минобороны предположил, что причиной падения самолета могла стать неисправность двигателя.

Станом на ранок 26 вересня рятувальники знайшли "чорні скриньки" і ще одне тіло, на місці катастрофи тривають пошукові роботи.

Офіс генпрокурора ДБР авіакатастрофа розслідування кримінальна справа Харківська область АН-26
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