Володимир Зеленський завтра прибуде на місце авіатрощі під Харковом

Про створення комісії та свою поїздку до Харкова глава держави написав на сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Розбився літак Ан-26. На борту, крім екіпажу, були українські курсанти. Є загиблі та поранені. Станом на цю хвилину підтверджено 20 загиблих. Двох шукаємо. Двоє вижили. За попередніми даними, всього було 28 людей на борту. Просто немає слів.

Катастрофа сталася, коли літак заходив на посадку на аеродром міста Чугуєва.

Терміново створюємо урядову комісію для розслідування всіх обставин та причин трагедії. Відповідне доручення дав Прем'єр-міністру. На місці вже працює пошукова команда. Завтра буду на Харківщині, - повідомив президент.