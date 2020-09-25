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25 вересня 2020, 22:30 6

Володимир Зеленський завтра прибуде на місце авіатрощі під Харковом

25 вересня 2020, 22:30 6
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Терміново створюють урядову комісію для розслідування обставин і причин трагедії
Терміново створюють урядову комісію для розслідування обставин і причин трагедії
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Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію під Харковом.

Про створення комісії та свою поїздку до Харкова глава держави написав на сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Розбився літак Ан-26. На борту, крім екіпажу, були українські курсанти. Є загиблі та поранені. Станом на цю хвилину підтверджено 20 загиблих. Двох шукаємо. Двоє вижили. За попередніми даними, всього було 28 людей на борту. Просто немає слів.

Катастрофа сталася, коли літак заходив на посадку на аеродром міста Чугуєва.

Терміново створюємо урядову комісію для розслідування всіх обставин та причин трагедії. Відповідне доручення дав Прем'єр-міністру. На місці вже працює пошукова команда. Завтра буду на Харківщині, - повідомив президент.

Жахлива трагедія на Харківщині. Розбився літак Ан-26. На борту, крім екіпажу, були українські курсанти. Є загиблі та...

Опубліковано Володимиром Зеленським Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва, сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Станом на 22.00 відомо про 22-х загиблих і двох виживших, які у вкрай важкому стані госпіталізовані до лікарні. Рятувальна операція триває.

авіакатастрофа Володимир Зеленський загиблі Харьків літак президент Харківська область військово-повітряні сили
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