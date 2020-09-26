09:44  26 вересня
В Україні знову антирекорд: зафіксовано 3833 випадки COVID-19
17:01  25 вересня
У Пенсійному фонді не вистачає грошей до кінця року – Третьякова
18:06  26 вересня
Доба в зоні ООС: бойовики стріляли біля Новолуганського
UA | RU
UA | RU
26 вересня 2020, 13:01 7

В ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині

26 вересня 2020, 13:01 7
Читайте также на русском языке
Літак виконував тренувальні польоти для навчання курсантів
Літак виконував тренувальні польоти для навчання курсантів
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Слідство розглядає 4 версії авіакатастрофи військового літака в Харківській області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, перевіряються такі версії слідства:

  • катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату;
  • катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем;
  • неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за управління польотами;
  • неналежне технічне обслуговування літака і підготовки його до польоту.

Водночас міністр оборони Андрій Таран під час спілкування з журналістами на місці катастрофи заявив, що літак, скоріш за все, зачепився крилом за землю.

Усе йшло за планом, літак виконував тренувальні польоти для навчання курсантів. За штурвалом перебував пілот - інструктор, курсанти по черзі сідали у праве крісло поруч з ним для отримання навичок пілотування та керування літаком", - сказав Таран.

Він додав, що бортовий самописець перебуває в літаку, і після аналізу записаної там інформації можна буде робити висновки про причини катастрофи.

Керівник Міноборони підкреслив, що за попередньою оцінкою фахівців з льотної безпеки, сталась відмова одного з датчиків у лівому двигуні повітряного судна.

Літак 1977 року виробництва, тобто йому 43 роки. Але машина могла здійснювати польоти ще три роки без поновлення ресурсу. Йдеться і про двигуни, і про сам борт", - повідомив Таран.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

За станом на 23.00 25 вересня відомо про 22-х загиблих і чотирьох виживших, які у вкрай важкому стані госпіталізовані в лікарню, рятувальна операція триває.

Відомо, що президент Володимир Зеленський прибуде на місце авіакатастрофи під Харковом .

Джерело в Міноборони припустило, що причиною падіння літака могла стати несправність двигуна.

По состоянию на утро 26 сентябр спасатели нашли "черные ящики" и еще одно тело, на месте катастрофы продолжаются поисковые работы. Також за фактом катастрофи літака була відкрита кримінальна справа.

ДБР авіакатастрофа слідство Харківська область АН-26
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Катастрофа літака АН-26: помер курсант, який перебував у критичному стані
26 вересня 2020, 11:56
Президент Зеленський прибув на місце катастрофи літака АН-26
26 вересня 2020, 11:39
На Харківщину прибула урядова комісія з розслідування аварії літака Ан-26
26 вересня 2020, 11:01
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Політичні перебіжчики та експосадовці. Хто представлятиме "За майбутнє" у Південній Україні
Вибори мера Мукачева: чи встоїть балогівська "цитадель" перед натиском "нових" облич
Всі публікації »
Віктор Таран
Ігор Попов
Віктор Небоженко
Всі блоги »