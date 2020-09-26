В ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині

Літак виконував тренувальні польоти для навчання курсантів

Літак виконував тренувальні польоти для навчання курсантів

Фото: ДСНС

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, перевіряються такі версії слідства:

катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату;

катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем;

неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за управління польотами;

неналежне технічне обслуговування літака і підготовки його до польоту.

Водночас міністр оборони Андрій Таран під час спілкування з журналістами на місці катастрофи заявив, що літак, скоріш за все, зачепився крилом за землю.

Усе йшло за планом, літак виконував тренувальні польоти для навчання курсантів. За штурвалом перебував пілот - інструктор, курсанти по черзі сідали у праве крісло поруч з ним для отримання навичок пілотування та керування літаком", - сказав Таран.

Він додав, що бортовий самописець перебуває в літаку, і після аналізу записаної там інформації можна буде робити висновки про причини катастрофи.

Керівник Міноборони підкреслив, що за попередньою оцінкою фахівців з льотної безпеки, сталась відмова одного з датчиків у лівому двигуні повітряного судна.

Літак 1977 року виробництва, тобто йому 43 роки. Але машина могла здійснювати польоти ще три роки без поновлення ресурсу. Йдеться і про двигуни, і про сам борт", - повідомив Таран.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

За станом на 23.00 25 вересня відомо про 22-х загиблих і чотирьох виживших, які у вкрай важкому стані госпіталізовані в лікарню, рятувальна операція триває.

Відомо, що президент Володимир Зеленський прибуде на місце авіакатастрофи під Харковом .

Джерело в Міноборони припустило, що причиною падіння літака могла стати несправність двигуна.

По состоянию на утро 26 сентябр спасатели нашли "черные ящики" и еще одно тело, на месте катастрофы продолжаются поисковые работы. Також за фактом катастрофи літака була відкрита кримінальна справа.