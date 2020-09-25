З`явилися перші версії причин авіакатастрофи під Харковом

ЗМІ повідомляють про проблеми з двигуном літака

ЗМІ повідомляють про проблеми з двигуном літака

Фото: Антон Геращенко Facebook

За інформацією деяких видань командир літака у повітрі передав на землю про проблеми з двигуном машини

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Depo.Харків.

Як повідомило виданню проінформоване джерело у Міністерстві оборони України, командир літака – 30-річний майор із Чугуєва перед самою катастрофою повідомив по рації про проблеми з двигуном літака. Офіцер загинув.

Двигун відмовив. Він (командир літака – ред.) у повітря сказав. Він в ефір сказав, що якість проблеми з двигуном. По рації", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, сьогодні, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва, сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Станом на 23.00 відомо про 22-х загиблих і двох виживших, які у вкрай важкому стані госпіталізовані до лікарні. Рятувальна операція триває.

Володимир Зеленський завтра прибуде на місце авіатрощі під Харковом .