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26 вересня 2020, 13:40 9

Катастрофа АН-26: на місці аварії знайдено тіла ще двох курсантів

26 вересня 2020, 13:40 9
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Рятувальники знайшли тіла всіх загиблих
Рятувальники знайшли тіла всіх загиблих
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У районі аварії військового літака в Харківській області рятувальники виявили тіла ще двох загиблих.

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Станом на 12:15 на місці авіакатастрофи знайдено тіла 25 загиблих осіб. Одна особа померла у лікарні та одна особа травмована (перебуває у лікарні)”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомив віцепрем'єр Олег Уруський під час позачергового засідання Кабінету міністрів, жодного з тіл загиблих в авіакатастрофі не вдалося ідентифікувати.

Тіла в понівеченому стані... потрібно буде здійснювати експертизу ДНК, що потребуватиме додаткового часу. Це займе від 2 до 3 тижнів часу. Тільки після цього можна буде говорити про поховання наших бійців”, - сказав міністр.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

За станом на 23.00 25 вересня відомо про 22-х загиблих і чотирьох виживших, які у вкрай важкому стані госпіталізовані в лікарню, рятувальна операція триває.

Відомо, що президент Володимир Зеленський прибуде на місце авіакатастрофи під Харковом .

Джерело в Міноборони припустило, що причиною падіння літака могла стати несправність двигуна.

По состоянию на утро 26 сентябр спасатели нашли "черные ящики" и еще одно тело, на месте катастрофы продолжаются поисковые работы. Також за фактом катастрофи літака була відкрита кримінальна справа.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині.

авіакатастрофа Харьків ДСНС Харківська область АН-26
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