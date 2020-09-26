Зеленский посетил уцелевшего в катастрофе Ан-26 курсанта

Его могут выписать в ближайшие дни

Его могут выписать в ближайшие дни

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский навестил в больнице курсанта, который выжил в катастрофе самолета Ан-26 под Харьковом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

20-летний Вячеслав Золочевский родился в рубашке ... Ночью Вячеслав пришел в себя возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья ... Один из парней рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром", - говорится в сообщении.

Зеленский пожелал курсанту сил, чтобы оправиться от трагедии.

В Военно-медицинском клиническом центре Северного региона сообщили президенту, что состояние пострадавшего - средней тяжести. Он имеет множественные ушибы и сотрясение мозга.

Ночью его поместили в реанимацию, но 26 сентября уже перевели в обычное отделение, состояние парня оценивают как средней тяжести.

Военные медики отметили, что пациента удалось вывести из шокового состояния, парень контактирует с родственниками и врачами и может давать показания следователям. На следующей неделе его можно будет выписать из больницы.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

По состоянию на 23.00 25 сентября известно о 22-х погибших и четырех выживших, которые в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в больницу, спасательная операция продолжается.

Известно, что президент Владимир Зеленский прибудет на место авиакатастрофы под Харьковом .

Источник в Минобороны предположил, что причиной падения самолета могла стать неисправность двигателя.

Станом на ранок 26 вересня рятувальники знайшли "чорні скриньки" і ще одне тіло, на місці катастрофи тривають пошукові роботи. Также по факту катастрофы самолета было открыто уголовное дело.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы в Харьковской области. Как сообщили в ГСЧС, на месте аварии были найдены тела еще двух курсантов, таким образом, спасатели нашли тела всех погибших.