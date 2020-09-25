В авіатрощі під Харковом загинули 22 особи – Геращенко (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Двох людей у вкрай важкому стані забрали до лікарні, доля ще чотирьох невідома

Двох людей у вкрай важкому стані забрали до лікарні, доля ще чотирьох невідома

Сьогодні о 20 50 і поблизу м. Чугуїв на відстані близько 2 км до військового аеропорту при заході на посадку сталося падіння літака АН-26 ЗС України військової частини А 4104, з подальшим загоранням.

Про це пише RegioNews з посиланням на МВС України, заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка та Командування повітряних сил ЗСУ.

Точна кількість людей на борту невідома, за різними джерелами їх було від 23 до 28 осіб.

У офіційній заяві МЗС йдеться про 23 військових, у дописі заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка – про 28.

На Харківщині впав військовий літак: на місці працюють рятувальники та поліцейські Сьогодні о 20:50 поблизу м. Чугуїв... Опубліковано МВС України Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

Сьогодні о 20 50 поблизу м. Чугуїв на відстані близько 2 км до військового аеропорту сталося падіння літака АН-26 ЗС... Опубліковано Антоном Геращенком Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

Підрозділи МВС разом з військовими виконують свою роботу: на місці працюють рятувальники ДСНС. На даний момент пожежу загасили. Рятувальники продовжують розбирати розтрощений фюзеляж літака та шукати інших загиблих та потерпілих.

Район катастрофи оточено поліцейськими.

На літаку перебували військові льотчики та курсанти Університету повітряних сил імені І.Кожедуба.

За неуточненою поки інформацією, завтра на місце трагедії прибуде президент Володимир Зеленський. Нині на місці падіння перебувають голова Харківської Ода Олексій Кучер, керівництво обласного СБУ і прокуратури.

Відео з ліквідації пожежі оприлюнили у телегарм каналі Pavlovsky News.

Нагадаємо, сьогодні, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва, сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.