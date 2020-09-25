14:44  25 вересня
ЗМІ показали санаторій, в якому відпочиває Зеленський на Закарпатті
17:01  25 вересня
У Пенсійному фонді не вистачає грошей до кінця року – Третьякова
17:59  25 вересня
Ситуація в ООС: бойовики обстріляли Авдіїівку
UA | RU
UA | RU
25 вересня 2020, 22:14 38

В авіатрощі під Харковом загинули 22 особи – Геращенко (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

25 вересня 2020, 22:14 38
Читайте также на русском языке
Двох людей у вкрай важкому стані забрали до лікарні, доля ще чотирьох невідома
Двох людей у вкрай важкому стані забрали до лікарні, доля ще чотирьох невідома
Читайте также
на русском языке

Сьогодні о 20 50 і поблизу м. Чугуїв на відстані близько 2 км до військового аеропорту при заході на посадку сталося падіння літака АН-26 ЗС України військової частини А 4104, з подальшим загоранням.

Про це пише RegioNews з посиланням на МВС України, заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка та Командування повітряних сил ЗСУ.

Точна кількість людей на борту невідома, за різними джерелами їх було від 23 до 28 осіб.

У офіційній заяві МЗС йдеться про 23 військових, у дописі заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка – про 28.

На Харківщині впав військовий літак: на місці працюють рятувальники та поліцейські Сьогодні о 20:50 поблизу м. Чугуїв...

Опубліковано МВС України Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

Сьогодні о 20 50 поблизу м. Чугуїв на відстані близько 2 км до військового аеропорту сталося падіння літака АН-26 ЗС...

Опубліковано Антоном Геращенком Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

Підрозділи МВС разом з військовими виконують свою роботу: на місці працюють рятувальники ДСНС. На даний момент пожежу загасили. Рятувальники продовжують розбирати розтрощений фюзеляж літака та шукати інших загиблих та потерпілих.

Район катастрофи оточено поліцейськими.

На літаку перебували військові льотчики та курсанти Університету повітряних сил імені І.Кожедуба.

Сьогодні увечері на Харківщині сталась авіаційна катастрофа літака Ан-26 (б/н 76) Повітряних Сил ЗС України. Літак...

Опубліковано Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

За неуточненою поки інформацією, завтра на місце трагедії прибуде президент Володимир Зеленський. Нині на місці падіння перебувають голова Харківської Ода Олексій Кучер, керівництво обласного СБУ і прокуратури.

Відео з ліквідації пожежі оприлюнили у телегарм каналі Pavlovsky News.

Нагадаємо, сьогодні, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва, сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

авіакатастрофа вибух загиблі Харьків літак Харківська область військово-повітряні сили
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Авіатроща під Харковом: що відомо
25 вересня 2020, 21:51
Під Харковом розбився літак: є загиблі
25 вересня 2020, 21:23
За крісло мера Харкова будуть боротися 15 кандидатів
25 вересня 2020, 15:48
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Політичні перебіжчики та експосадовці. Хто представлятиме "За майбутнє" у Південній Україні
Вибори мера Мукачева: чи встоїть балогівська "цитадель" перед натиском "нових" облич
Всі публікації »
Віктор Таран
Ігор Попов
Віктор Небоженко
Всі блоги »