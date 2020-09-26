В мережі з'явилося відео моменту аварії літака під Харковом

Воно має допомогти слідчим та експертам у розслідуванні катастрофи

Воно має допомогти слідчим та експертам у розслідуванні катастрофи

Фото: ДСНС

Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews.

За його словами, відеокамера, яка була встановлена на одній із багатоповерхівок в місті Чугуєві, зняла останні секунди польоту АН-26.

Це відео має допомогти слідчим та експертам встановити - що ж сталося після того, що командир корабля повідомив про відмову лівого двигуна і приготувався до посадки на правому", - написав Геращенко.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

За станом на 23.00 25 вересня відомо про 22-х загиблих і чотирьох виживших, які у вкрай важкому стані госпіталізовані в лікарню, рятувальна операція триває.

Відомо, що президент Володимир Зеленський прибуде на місце авіакатастрофи під Харковом .

Джерело в Міноборони припустило, що причиною падіння літака могла стати несправність двигуна.

По состоянию на утро 26 сентябр спасатели нашли "черные ящики" и еще одно тело, на месте катастрофы продолжаются поисковые работы. Також за фактом катастрофи літака була відкрита кримінальна справа.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині. Як повідомили в ДСНС, на місці аварії було знайдено тіла ще двох курсантів, таким чином, рятувальники знайшли тіла всіх загиблих.