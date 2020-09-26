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26 вересня 2020, 10:04 35

Катастрофа АН-26 під Харковом: рятувальники знайшли "чорні скриньки" і ще одне тіло

26 вересня 2020, 10:04 35
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На місці катастрофи тривають пошукові роботи
На місці катастрофи тривають пошукові роботи
Фото: ДСНС
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Станом на 9 годину ранку 26 вересня на місці катастрофи військового літака АН-26 у Харківській області було знайдено ще одне тіло, пошуки двох осіб тривають.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

26 вересня о 09:00 під фюзеляжем знайдено тіло загиблого, пошуки ще двох осіб тривають. За інформацією диспетчера аеродрому, на борту перебувало 27 осіб (одного курсанта не допустили до виконання польоту). Знайдено тіла 23 загиблих, 2 особи постраждало", - йдеться в повідомленні.

Також за інформацією Командування Повітряних сил ЗСУ, станом на 8 годину ранку на місці катастрофи були знайдені бортові самописці літака.

Вони вціліли, але їх ще не вдалося вилучити із уламків літака.

Також Командування Повітряних сил повідомило, що один із курсантів перебуває у стані середньої тяжкості в лікарні м. Чугуїв. Інший курсант – у вкрай важкому стані, лікарі борються за його життя в одній з харківських лікарень.

На місці катастрофи тривають пошукові роботи, ведуться слідчі дії, працює спеціальна комісія військових інженерів, яка встановлюватиме причини катастрофи. Район очеплено, на місці створено оперативний штаб. Організовано місце для розміщення родичів, надається медична та психологічна допомога”, - повідомили в Командуванні Повітряних сил.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

За станом на 23.00 25 вересня відомо про 22-х загиблих і чотирьох виживших, які у вкрай важкому стані госпіталізовані в лікарню, рятувальна операція триває.

Відомо, що президент Володимир Зеленський прибуде на місце авіакатастрофи під Харковом .

Джерело в Міноборони припустило, що причиною падіння літака могла стати несправність двигуна.

літак ДСНС аварія Харківська область катастрофа
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