15:03  18 травня
Райдержадміністрації Києва отримали нових керівників
10:11  18 травня
Коронавірус в Україні: за добу - 325 нових випадків
18:21  18 травня
Місцеві вибори: ЦВК дозволила голосувати не за місцем прописки
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
18 травня 2020, 19:44 27

Зеленський призначив головою Печерської РДА людину Єрмака - Гео Лерос

Читайте также
на русском языке
18 травня 2020, 19:44 27
Читайте также на русском языке
Єрмак та ще деякі "слуги народу" поділили між собою цілі райони Києва
Фото: Facebook
Єрмак та ще деякі "слуги народу" поділили між собою цілі райони Києва

Президент Зеленський призначив Наталію Кондрашову, яку вважають креатурою голови Офісу президента Андрія Єрмака, головою Печерської РДА в Києві.

Про це повідомив у Facebook народний депутат фракції "Слуга народу” Гео Лерос, передає RegioNews.

Указ про її призначення опублікований на сайті президента. Натомість Гео Лерос заявляє, що Андрій Єрмак бере під контроль всі ключові кадрові призначення у Києві.

Барига з Банкової особисто займається призначеннями, навіть директора Печерського ЖЕКу. Буквально місяць тому я вам розповідав про те, що Єрмак поставить главою Печерського району Наталю Кондрашову. Вітаю, указ вийшов!", - написав він.

Лерос додав, що Кондрашова з 2013 року обіймає посаду заступника начальника торгівлі в Києві.

Ну, ви зрозуміли, базари, ларьки, ярмарки. Правильно, Андрію Борисовичу, людина на держпосаді має вміти торгувати, решта не має ніякого значення", - зазначив депутат.

Він нагадав, що глава Офісу президента в минулому займався точками на ярмарках, кіосками та іншим "базарництвом", а прийшовши до влади, сміливо взявся за міжнародні відносини усієї держави.

Як то кажуть, результат на табло. У Києві призначили глав усіх 10 районів. У п'ятницю вони були на Банковій, отримали цінні вказівки, все поділили", - підсумував Лерос.

Нагадаємо, 21 квітня "Слуга народу" Гео Лерос заявив, що керівником Печерської РДА планують призначити людину Єрмака Наталію Кондрашову.

18 травня президент України Володимир Зеленський призначив нових голів районних державних адміністрацій міста Києва.

29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відеозаписів, а до Гео Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.

3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лероса, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лероса допитали в ДБР.


призначення Андрій Єрмак Київ Гео Лерос Печерська РДА
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Києві з 19 травня анонсували другу хвилю відключення гарячої води
18 травня 2020, 17:10
Райдержадміністрації Києва отримали нових керівників
18 травня 2020, 15:03
Поліграф підтвердив правдивість слів фігурантів справи про "плівки Дениса Єрмака"
18 травня 2020, 11:29
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
18 травня 2020, 22:18
Фінансова криза: за чотири місяці мер Чернівців отримав понад пів мільйона
14 травня 2020, 13:26
Олег Ляшко вдруге став батьком
17 травня 2020, 13:19
У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп
15 травня 2020, 17:13
На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
15 травня 2020, 11:30
Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус
13 травня 2020, 13:47
Останні Популярні
Павло Федосенко
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Всі блоги »
Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
18 травня 2020, 13:00
Примусова COVIDпустка: як "почувається" ринок праці на Волині
14 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
Всі відео »
Каспрук Олексій
Міський голова Чернівців
Садовий Андрій
Міський голова Львова
Сєнкевич Олександр
Міський голова Миколаєва
Всі досьє »