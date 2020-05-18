Зеленський призначив головою Печерської РДА людину Єрмака - Гео Лерос

Єрмак та ще деякі "слуги народу" поділили між собою цілі райони Києва

Фото: Facebook

Єрмак та ще деякі "слуги народу" поділили між собою цілі райони Києва

Про це повідомив у Facebook народний депутат фракції "Слуга народу” Гео Лерос, передає RegioNews.

Указ про її призначення опублікований на сайті президента. Натомість Гео Лерос заявляє, що Андрій Єрмак бере під контроль всі ключові кадрові призначення у Києві.

Барига з Банкової особисто займається призначеннями, навіть директора Печерського ЖЕКу. Буквально місяць тому я вам розповідав про те, що Єрмак поставить главою Печерського району Наталю Кондрашову. Вітаю, указ вийшов!", - написав він.

Лерос додав, що Кондрашова з 2013 року обіймає посаду заступника начальника торгівлі в Києві.

Ну, ви зрозуміли, базари, ларьки, ярмарки. Правильно, Андрію Борисовичу, людина на держпосаді має вміти торгувати, решта не має ніякого значення", - зазначив депутат.

Він нагадав, що глава Офісу президента в минулому займався точками на ярмарках, кіосками та іншим "базарництвом", а прийшовши до влади, сміливо взявся за міжнародні відносини усієї держави.

Як то кажуть, результат на табло. У Києві призначили глав усіх 10 районів. У п'ятницю вони були на Банковій, отримали цінні вказівки, все поділили", - підсумував Лерос.

Нагадаємо, 21 квітня "Слуга народу" Гео Лерос заявив, що керівником Печерської РДА планують призначити людину Єрмака Наталію Кондрашову.

18 травня президент України Володимир Зеленський призначив нових голів районних державних адміністрацій міста Києва.

29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відеозаписів, а до Гео Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.

3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лероса, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лероса допитали в ДБР.