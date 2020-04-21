Гео Лерос: керівником Печерської РДА планують призначити людину Єрмака

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак продовжує розставляти своїх людей на посади в державних органах, в тому числі і в Києві

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак продовжує розставляти своїх людей на посади в державних органах, в тому числі і в Києві

Про це в Facebook повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос, передає RegioNews.

За його словами, Єрмак та ще деякі члени фракції "Слуга народу" поділили між собоюне тільки департаменти, але і цілі райони Києва.

Наприклад, ви вже знаєте, що керівником Святошинського району тепер працює однокласник Миколи Тищенка, головою голосіївського району Єрмак поставив Сергія Садового, колишнього директора департаменту Благоустрою (точніше сказати - департаменту МАФів в Києві), за таким же принципом поділили і інші столичні райони/департаменти і продовжують ділити їх в офісі, - пише Лерос.

За його словами, Андрій Єрмак розставляє на важливі посади людей, разом із якими раніше займався бізнесом, а також "друзів/однокласників своїх кумів"

Посади або продають, як ви все бачили на плівках Єрмака, або ставлять (когось - ред.) ручного, що в обох випадках призводить до деградації держави, - пише він.

Лерос запевняє, що на посаду керівника Печерського району Києва Андрій Єрмак планує пролобіювати Наталію Кондрашову, яка з 2013 року працювала заступником начальника торгівлі в Києві.

"Ну, ви зрозуміли, базари, ларьки, ярмарки. Правильно, Андрій Борисович, людина на державній посаді повинен вміти торгувати, решта не має ніякого значення. Нагадаю, глава офісу займався точками на ярмарках, кіосками та іншим "базарнічеством", тому прийшовши до влади, він сміливо взявся за міжнародні відносини всієї держави", - додає Лерос.

Він підсумував, що кандидатури на посади керівників районів подає мер міста, а підписують в Офісі президента.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відеозаписів, а до Гео Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.

3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лероса, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лероса допитали в ДБР.

Пізніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив факти брехні та маніпуляції керівника офісу президента Андрія Єрмака стосовно відкриття кримінальних справ.

Петиція із вимогою звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу президента Андрія Єрмака, яка була опублікована на сайті глави держави, уже майже набрала необхідну кількість голосів.