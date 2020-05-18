Зеленский назначил председателем Печерской РГА человека Ермака - Гео Лерос

Ермак и еще некоторые "слуги народа" поделили между собой целые районы Киева

Фото: Facebook

Ермак и еще некоторые "слуги народа" поделили между собой целые районы Киева

Об этом сообщил в Facebook народный депутат фракции "Слуга народа" Гео Лерос, передает RegioNews.

Указ о ее назначении опубликован на сайте президента. Вместе с тем Гео Лерос заявляет, что Андрей Ермак берет под контроль все ключевые кадровые назначения в Киеве.

Барыга с Банковой лично занимается назначениями, даже директора Печерского ЖЭКа. Буквально месяц назад я вам рассказывал о том, что Ермак поставит главой Печерского района Наталью Кондрашову. Приветствую, указ вышел!", - написал он.

Лерос добавил, что Кондрашова с 2013 года занимает должность заместителя начальника торговли в Киеве.

Ну, вы поняли, базары, ларьки, ярмарки. Правильно, Андрей Борисович, человек на госдолжности должен уметь торговать, остальное не имеет никакого значения", - отметил депутат.

Он напомнил, что глава Офиса президента в прошлом занимался точками на ярмарках, киосками и другим "базарничеством", а придя к власти, смело взялся за международные отношения всего государства.

Как говорится, результат на табло. В Киеве назначили глав всех 10 районов. В пятницу они были на Банковой, получили ценные указания, все поделили", - подытожил Лерос.

Напомним, 21 апреля "Слуга народа" Гео Лерос заявил, что руководителем Печерской РГА планируют назначить человека Ермака Наталью Кондрашову.

18 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав районных государственных администраций города Киева.

29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".

1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Лероса приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки - осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования спецтехсредствами негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.

3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот же день Гео Лероса допросили в ГБР.