У Києві з 19 травня анонсували другу хвилю відключення гарячої води
З 19 травня в рамках другої черги гідравлічних випробувань тепломереж в Києві без гарячої води залишаться будинки районів Солом’янки, Шулявки, Теремків, Осокорків та центру міста.
Про це в Facebook повідомляє комунальне підприємство "Київтеплоенерго", передає RegioNews.
Випробування триватимуть до 5 червня. Гарячу воду відключать у 1300 будинках (10% житлових будинків столиці), які отримують теплову енергію від ТЕЦ-5.
За словами чиновників, адреси будинків, де буде тимчасово відсутнє гаряче водопостачання, можна дізнатись на офіційному сайті "Київтеплоенерго".
Комунальники запевняють, що проведення випробувань в міжопалювальний сезон є обов’язковим і дозволяє дослідити гідравлічну щільність та міцність мереж.
Нагадаємо, 14 травня у 2,6 тисячі будинків столичних масивів Троєщина, Лісовий та Оболонь відключили гарячу воду.
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