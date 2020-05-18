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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
18 травня 2020, 17:10 37

У Києві з 19 травня анонсували другу хвилю відключення гарячої води

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18 травня 2020, 17:10 37
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Причиною називають гідравлічні випробування теплових мереж
Фото: flickr
Причиною називають гідравлічні випробування теплових мереж

З 19 травня в рамках другої черги гідравлічних випробувань тепломереж в Києві без гарячої води залишаться будинки районів Солом’янки, Шулявки, Теремків, Осокорків та центру міста.

Про це в Facebook повідомляє комунальне підприємство "Київтеплоенерго", передає RegioNews.

Випробування триватимуть до 5 червня. Гарячу воду відключать у 1300 будинках (10% житлових будинків столиці), які отримують теплову енергію від ТЕЦ-5.

За словами чиновників, адреси будинків, де буде тимчасово відсутнє гаряче водопостачання, можна дізнатись на офіційному сайті "Київтеплоенерго".

Комунальники запевняють, що проведення випробувань в міжопалювальний сезон є обов’язковим і дозволяє дослідити гідравлічну щільність та міцність мереж.

Нагадаємо, 14 травня у 2,6 тисячі будинків столичних масивів Троєщина, Лісовий та Оболонь відключили гарячу воду.


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