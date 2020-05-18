Поліграф підтвердив правдивість слів фігурантів справи про "плівки Дениса Єрмака"

Фігуранти справи впевнені в тому, що керівник Офісу президента лобіював призначення на держпосади

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Фігуранти справи впевнені в тому, що керівник Офісу президента лобіював призначення на держпосади

За результатами проходження поліграфа, стало відомо, що фігуранти справи про "плівки Дениса Єрмака" — Дмитро Штанько, який вів приховану зйомку зустрічей брата керівника ОП Андрія Єрмака Дениса, а також Сергій Шумський, який був позаштатним співробітником СБУ, кажуть правду про передачу грошей Денису Єрмаку за лобіювання призначень кандидатів на державні посади.

Про це повідомляє видання "Бабель" з посиланням на документ про результати проходження поліграфа Штанько і Шумським, передає RegioNews.

За даними видання, дослідження 11 травня проводив професійний поліграфолог, який попросив не називати його ім'я публічно через побоювання за свою безпеку.

Згідно з документами, при опитуванні за допомогою детектора брехні встановили, що Штанько "дійсно брав участь у зборі грошей з громадян в якості винагороди за лобіювання їх кандидатур при призначенні на посади в державній службі".

Також поліграфолог установив, що Штанько "дійсно бачив процес передачі таких грошей Сергієм Шумським Денису Єрмаку", а також "чув телефонну розмову і бачив листування Дениса Єрмака з, як він вважає, Андрієм Єрмаком про лобіювання призначень кандидатів".

В ніч з 11 на 12 травня, після того як фігуранти пройшли поліграф, невідомі скоїли підпал мотоцикла Дмитра Штанько і кинули гранату в машину Сергія Шумського.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відео, а до Гео Леросу приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.

3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лерос, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лерос допитали в ГБР.

Пізніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив факти брехні і маніпуляції керівника офісу президента Андрія Єрмака щодо відкриття кримінальних справ.

Петиція з вимогою звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу президента Андрія Єрмака, яка була опублікована на сайті глави держави, вже набрала необхідну кількість голосів.

Справу про торгівлю державними посадами братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака було передано з НАБУ в Нацполицию .