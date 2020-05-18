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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
18 травня 2020, 15:03 38

Райдержадміністрації Києва отримали нових керівників

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18 травня 2020, 15:03 38
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Деякі із них були перепризначені повторно на свої посади
Фото: Офіс президента
Деякі із них були перепризначені повторно на свої посади

Президент України Володимир Зеленський призначив нових голів районних державних адміністрацій міста Києва.

Про це повідомляється на офіційному сайті Офісу президента, передає RegioNews.

Так, головою Голосіївської РДА було призначено Сергія Садового, який був виконуючим обов’язки голови Голосіївського району.

Ярослав Лагута, який був виконувачем обов'язків голови Дарницької РДА, також був призначений повноцінним керівником відомства.

Така ж ситуація і в Деснянсьому районі, місцеву РДА очолить Давид Шатірішвілі. Володимир Зеленський звільнив з посади голови Дніпровської РДА Петра Онофрійчука і призначив на його місце Ігоря Щербака.

Також він звільнив керівника Оболонського району Олександра Цибульщака і призначив головою РДА Кирила Фесика. На посаду голови Печерської РДА призначена Наталія Кондрашова, до цього керівником району у якості в.о. був Павло Бабій.

Віктор Смирнов був перепризначений головою Подільської РДА. Святошинським районом тепер керуватиме Сергій Павловський замість Андрія Трамбовецького.

Солом'янський район очолила Ірина Чечотка, до неї район очолювала Олена Горпинченко. На посаду голови Шевченківської РДА перепризначено Олега Гарягу.

Нагадаємо, другий етап ослаблення карантину в Києві розпочнеться 22 травня.

Раніше Кличко заявив, що дійсно веде переговори про створення політичної сили з участю мерів інших міст.


призначення Володимир Зеленський Київ РДА
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