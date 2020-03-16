Львівщина: 8 людей перевіряють на коронавірус

У Львівській обласній інфекційній лікарні перебувають вісім пацієнтів з гострими респіраторними захворюваннями, в яких підозрюють коронавірус

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У Львівській обласній інфекційній лікарні перебувають вісім пацієнтів з гострими респіраторними захворюваннями, в яких підозрюють коронавірус

Про це сьогодні, 16 березня, повідомив в.о.директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько, інформує RegioNews із посиланням на видання Syla.news.

"Одна особа з Дрогобицького району, одна – з Перемишлянського. Всі решта – зі Львова", – повідомив він.

Аналізи для підтвердження чи спростування вже скеровані до Києва. І результатів варто очікувати протягом двох діб.

З інфекційної лікарні вивільнять усіх інших пацієнтів. Цю лікарню переведуть у монопрофільний стаціонар для лікування пацієнтів з коронавірусом. Так само буде у 8 клінічній лікарні та в госпіталі у Винниках.

"Всі медичні заклади, де будуть пацієнти з коронавірусом або з підозрою на коронавірус, буде охороняти поліція", – зазначив чиновник.

Швидка буде обслуговувати пацієнтів з невідкладними станами: інсульти, інфаркти, пологи, травма та політравма. А також тих, у кого є підозра на коронавірус. Вся консультативна допомога, в тому числі і флюорографія, профогляди, платні послуги – припинені на час дії карантину, попередив Васько.

Нагадаємо, в Тернопільській області в інфекційне відділення лікарні з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку, яка приїхала з Іспанії, а у Львові четверо осіб.

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