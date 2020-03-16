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16 березня 2020, 13:24 10

У метро Києва проводять дезінфекцію станцій і потягів

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16 березня 2020, 13:24 10
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У київському метрополітені запроваджено режим посиленої дезінфекції, всі станції працюють в звичайному режимі
Фото: flickr
У київському метрополітені запроваджено режим посиленої дезінфекції, всі станції працюють в звичайному режимі

Про це повідомляє Telegram-канал КП "Київський метрополітен", передає RegioNews.

Зазначається, що двічі на день проводять дезінфекцію станцій метро, а саме підлогу, поручнів ескалаторів, касових вікон і дверних ручок.

Дезінфекцію поїздів проводять перед видачею на лінію в депо.

Повідомляється, що працівники станцій використовують дезінфікуючі засоби "Тентамін", "Тентамін +", "Біолонг", "Антихлор".

Крім того, у повідомленні наголошується, що співробітникам метро, які безпосередньо контактують із пасажирами, рекомендовано масковий режим. Машиністи, у свою чергу, проходять огляд перед зміною.

Для пасажирів розміщено інформацію в кожному вестибюлі з рекомендаціями МОЗ. Проводиться аудіо-інформування щодо рекомендаційного маскового режиму.

Нагадаємо, влада Києва з 17 березня закриває заклади торгівлі за виключенням продуктових та господарських магазинів, аптек та АЗС. Також працюватимуть банки та банкомати.

В рамках боротьби із поширенням коронавірусної інфекції міська влада Києва прийняла рішення виділити 10 млн гривень на купівлю медичних масок.

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