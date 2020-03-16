У метро Києва проводять дезінфекцію станцій і потягів
Про це повідомляє Telegram-канал КП "Київський метрополітен", передає RegioNews.
Зазначається, що двічі на день проводять дезінфекцію станцій метро, а саме підлогу, поручнів ескалаторів, касових вікон і дверних ручок.
Дезінфекцію поїздів проводять перед видачею на лінію в депо.
Повідомляється, що працівники станцій використовують дезінфікуючі засоби "Тентамін", "Тентамін +", "Біолонг", "Антихлор".
Крім того, у повідомленні наголошується, що співробітникам метро, які безпосередньо контактують із пасажирами, рекомендовано масковий режим. Машиністи, у свою чергу, проходять огляд перед зміною.
Для пасажирів розміщено інформацію в кожному вестибюлі з рекомендаціями МОЗ. Проводиться аудіо-інформування щодо рекомендаційного маскового режиму.
Нагадаємо, влада Києва з 17 березня закриває заклади торгівлі за виключенням продуктових та господарських магазинів, аптек та АЗС. Також працюватимуть банки та банкомати.
В рамках боротьби із поширенням коронавірусної інфекції міська влада Києва прийняла рішення виділити 10 млн гривень на купівлю медичних масок.
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