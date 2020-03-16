Коронавірус: на Львівщині запроваджують суворий карантин

Пропонують обмежити пересування населення, роботу закладів громадського зарчування, переглянути розклад руху транспорту тощо

Пропонують обмежити пересування населення, роботу закладів громадського зарчування, переглянути розклад руху транспорту тощо

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку голови Львівської облдержадміністрації Максима Козицького у facebook.

"Запроваджуємо на Львівщині суворіший карантин. Здоров`я та життя українців понад усе! Ми повинні йти на випередження, щоб не допустити сценарію Китаю чи Італії", - йдеться у дописі.

Запроваджуємо на Львівщині більш суворий карантин. Здоров`я та життя українців понад усе! Ми повинні йти на... Опубліковано Максимом Козицьким Понеділок, 16 березня 2020 р.

Львівська ОДА рекомендує обмежити збори людей у групах до 10 осіб. Таку пропозицію затвердили у межах позачергового засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Рекомендується обмежити доступ клієнтів до центрів надання адміністративних послуг, максимально перевести обслуговування в онлайн-режим.

Обмежити збори людей у групах до 10 осіб, роботу закладів громадського харчування та торгівельно-розважальних центрів крім аптек, автомобільних заправних станцій та продуктових магазинів.

Пересування населення також пропонують обмежити, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту.

Нагадаємо, Львів та Одеса закривають всі магазини, крім продуктових і аптек. З понеділка, 16 березня, будуть закриті всі заклади торгівлі.

В Івано-Франківську закривають усе, крім аптек, продуктових и АЗС, транспорт - обмежать. Задля профілактики поширенню коронавірусу в місті вводять низку обмежень.

Коронавірус у Чернівцях: аптекам і продуктовим магазинам пропонують працювати цілодобово, а кафе і бари закрити. Продуктові супермаркети мають забезпечити роботу усіх кас і облаштувати станції гігієни рук.

16 березня з 00:01 в Україні на 2 тижні буде заборонено в’їзд іноземним громадянам, які не мають права на постійне або тимчасове проживання.

З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.

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