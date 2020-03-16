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16 марта 2020, 13:28 32

Львовская область: 8 человек проверяют на коронавирус

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16 марта 2020, 13:28 32
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Во Львовской областной инфекционной больнице находятся восемь пациентов с острыми респираторными заболеваниями, в которых подозревают коронавирус
Фото иллюстративное
Во Львовской областной инфекционной больнице находятся восемь пациентов с острыми респираторными заболеваниями, в которых подозревают коронавирус

Об этом сегодня, 16 марта, сообщил в.и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько, сообщает RegioNews со ссылкой на издание Syla.news.

"Один человек с Дрогобычского района, один – из Перемышлянского. Все остальные – из Львова", – сообщил он.

Анализы для подтверждения или опровержения уже направлены в Киев. И результатов стоит ожидать в течение двух суток.

Из инфекционной больницы высвободят всех пациентов. Эту больницу переведут в монопрофильний стационар для лечения пациентов с коронавирусом. Так же будет в 8 клинической больнице и в госпитале в Винниках.

"Все медицинские учреждения, где будут пациенты с коронавирусом или с подозрением на коронавирус, будет охранять полиция", – отметил чиновник.

Скорая будет обслуживать пациентов с неотложными состояниями: инсульты, инфаркты, роды, травма и политравма. А также тех, у кого есть подозрение на коронавирус. Вся консультативная помощь, в том числе и флюорография, профосмотры, платные услуги приостановлены на время действия карантина, предупредил Васько.

Напомним, в Тернопольской области в инфекционное отделение больницы с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая приехала из Испании, а во Львове четверо человек.

Львовская область: определили базы обсервации для пациентов с ОРЗ, вернувшихся из-за границы. Госпитальные базы первой, второй линии и резервные.

Во Львовской области вводят строжайший карантин. Предлагают ограничить передвижение населения, работу учреждений общественного питания, пересмотреть расписание движения транспорта.

Львов и Одесса закрывают все магазины, кроме продуктовых и аптек. С понедельника, 16 марта, будут закрыты все заведения торговли.

С 16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

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