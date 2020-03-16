Львовская область: 8 человек проверяют на коронавирус
Об этом сегодня, 16 марта, сообщил в.и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько, сообщает RegioNews со ссылкой на издание Syla.news.
"Один человек с Дрогобычского района, один – из Перемышлянского. Все остальные – из Львова", – сообщил он.
Анализы для подтверждения или опровержения уже направлены в Киев. И результатов стоит ожидать в течение двух суток.
Из инфекционной больницы высвободят всех пациентов. Эту больницу переведут в монопрофильний стационар для лечения пациентов с коронавирусом. Так же будет в 8 клинической больнице и в госпитале в Винниках.
"Все медицинские учреждения, где будут пациенты с коронавирусом или с подозрением на коронавирус, будет охранять полиция", – отметил чиновник.
Скорая будет обслуживать пациентов с неотложными состояниями: инсульты, инфаркты, роды, травма и политравма. А также тех, у кого есть подозрение на коронавирус. Вся консультативная помощь, в том числе и флюорография, профосмотры, платные услуги приостановлены на время действия карантина, предупредил Васько.
Напомним, в Тернопольской области в инфекционное отделение больницы с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая приехала из Испании, а во Львове четверо человек.
Львовская область: определили базы обсервации для пациентов с ОРЗ, вернувшихся из-за границы. Госпитальные базы первой, второй линии и резервные.
Во Львовской области вводят строжайший карантин. Предлагают ограничить передвижение населения, работу учреждений общественного питания, пересмотреть расписание движения транспорта.
Львов и Одесса закрывают все магазины, кроме продуктовых и аптек. С понедельника, 16 марта, будут закрыты все заведения торговли.
С 16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.
С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.
Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.
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