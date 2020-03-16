Львовская область: 8 человек проверяют на коронавирус

Во Львовской областной инфекционной больнице находятся восемь пациентов с острыми респираторными заболеваниями, в которых подозревают коронавирус

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Во Львовской областной инфекционной больнице находятся восемь пациентов с острыми респираторными заболеваниями, в которых подозревают коронавирус

Об этом сегодня, 16 марта, сообщил в.и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько, сообщает RegioNews со ссылкой на издание Syla.news.

"Один человек с Дрогобычского района, один – из Перемышлянского. Все остальные – из Львова", – сообщил он.

Анализы для подтверждения или опровержения уже направлены в Киев. И результатов стоит ожидать в течение двух суток.

Из инфекционной больницы высвободят всех пациентов. Эту больницу переведут в монопрофильний стационар для лечения пациентов с коронавирусом. Так же будет в 8 клинической больнице и в госпитале в Винниках.

"Все медицинские учреждения, где будут пациенты с коронавирусом или с подозрением на коронавирус, будет охранять полиция", – отметил чиновник.

Скорая будет обслуживать пациентов с неотложными состояниями: инсульты, инфаркты, роды, травма и политравма. А также тех, у кого есть подозрение на коронавирус. Вся консультативная помощь, в том числе и флюорография, профосмотры, платные услуги приостановлены на время действия карантина, предупредил Васько.

Напомним, в Тернопольской области в инфекционное отделение больницы с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая приехала из Испании, а во Львове четверо человек.

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