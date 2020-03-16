Нові підозри на коронавірус: у Львові та на Тернопільщині госпіталізували хворих
Як передає RegioNews, про це повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько на своїй сторінці у Facebook.
"Жінка нещодавно повернулася з Іспанії, де вона гостювала у доньки. Їхала до Заліщиків, втім її стало погано і вона зійшла на автостанції у Чорткові. Жінку госпіталізували у місцеве відділення Чортківської лікарні. Епідеміологи наразі досліджують її аналізи щодо коронавірусної інфекції", - повідомив Шматько.
За його словами, жінка знаходиться в повній ізоляції, а пацієнти будуть переведені до інших відділень.
У свою чергу, в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько повідомив, що ввечері 15 березня у Львові в обласну інфекційну лікарню було госпіталізовано 4 особи з підозрою на коронавірус.
За його словами, проводяться обстеження, аналізи на COVID-19 будуть відправлені в Київ. Реанімаційні палати готові до госпіталізації пацієнтів. Інфекційна лікарня працює в посиленому режимі.
Як зазначив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook, всі особи молодого віку, госпіталізовані з нетривалим анамнезом, тобто, вони хворіють впродовж 2−3 днів. Стан – середньої важкості, загроз життю нема.
"Враховуючи, що пацієнти прибули з країн, де зафіксований коронавірус, а також у них наявні ознаки гострого респіраторного захворювання, хворі госпіталізовані, відповідно до наказу МОЗ, для спостереження і дообстеження. У всіх відібрані матеріали і скеровані в лабораторний центр у Київ для проведення тестування. Хворі отримують лікування в інфекційній лікарні, вони заізольовані", - уточнив він.
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Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.
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