Нові підозри на коронавірус: у Львові та на Тернопільщині госпіталізували хворих

В Тернопільській області в інфекційне відділення лікарні з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку, яка приїхала з Іспанії, а у Львові четверо осіб

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В Тернопільській області в інфекційне відділення лікарні з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку, яка приїхала з Іспанії, а у Львові четверо осіб

Як передає RegioNews, про це повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько на своїй сторінці у Facebook.

"Жінка нещодавно повернулася з Іспанії, де вона гостювала у доньки. Їхала до Заліщиків, втім її стало погано і вона зійшла на автостанції у Чорткові. Жінку госпіталізували у місцеве відділення Чортківської лікарні. Епідеміологи наразі досліджують її аналізи щодо коронавірусної інфекції", - повідомив Шматько.

За його словами, жінка знаходиться в повній ізоляції, а пацієнти будуть переведені до інших відділень.

У свою чергу, в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько повідомив, що ввечері 15 березня у Львові в обласну інфекційну лікарню було госпіталізовано 4 особи з підозрою на коронавірус.

За його словами, проводяться обстеження, аналізи на COVID-19 будуть відправлені в Київ. Реанімаційні палати готові до госпіталізації пацієнтів. Інфекційна лікарня працює в посиленому режимі.

Як зазначив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook, всі особи молодого віку, госпіталізовані з нетривалим анамнезом, тобто, вони хворіють впродовж 2−3 днів. Стан – середньої важкості, загроз життю нема.

"Враховуючи, що пацієнти прибули з країн, де зафіксований коронавірус, а також у них наявні ознаки гострого респіраторного захворювання, хворі госпіталізовані, відповідно до наказу МОЗ, для спостереження і дообстеження. У всіх відібрані матеріали і скеровані в лабораторний центр у Київ для проведення тестування. Хворі отримують лікування в інфекційній лікарні, вони заізольовані", - уточнив він.

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