Запоріжжя йде на карантин: закривають усе, крім продуктових магазинів і аптек

Щоб попередити розповсюдження захворювання коронавірусом в Запоріжжі встановлюють карантин

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Щоб попередити розповсюдження захворювання коронавірусом в Запоріжжі встановлюють карантин

Про це, як повідомляє RegioNews, на своїй сторінці в Facebook написав мер Запоріжжя Володимир Буряк.

"Так, у нас у місті поки немає жодного хворого на коронавірус. Але ми маємо зробити все, щоб попередити розповсюдження захворювання”, - йдеться в повідомленні.

Так, Запоріжжя тимчасово зупиняє роботи об’єктів загального користування з присутністю більше 10 осіб:

• усіх магазинів, окрім продуктових та аптек;

• кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;

• кафе, ресторанів, закладів громадського харчування;

• дитячих розважальних центрів та клубів, майданчиків, у тому числі спортивних;

• фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків та стадіонів;

• торговельно-розважальних центрів;

• усіх ринків.

В той же час зазначено, що комунальний громадський транспорт працюватиме в штатному режимі.

Щодо всієї області, то в Запорізькій ОДА просять населення обмежити поїздки в громадському транспорті без крайньої необхідності.

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Нагадаємо, станом на 9:00 ранку понеділка, 16 березня, в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом, з них 4 - у Чернівецькій області.