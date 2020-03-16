Запоріжжя йде на карантин: закривають усе, крім продуктових магазинів і аптек
Про це, як повідомляє RegioNews, на своїй сторінці в Facebook написав мер Запоріжжя Володимир Буряк.
"Так, у нас у місті поки немає жодного хворого на коронавірус. Але ми маємо зробити все, щоб попередити розповсюдження захворювання”, - йдеться в повідомленні.
Так, Запоріжжя тимчасово зупиняє роботи об’єктів загального користування з присутністю більше 10 осіб:
• усіх магазинів, окрім продуктових та аптек;
• кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;
• кафе, ресторанів, закладів громадського харчування;
• дитячих розважальних центрів та клубів, майданчиків, у тому числі спортивних;
• фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків та стадіонів;
• торговельно-розважальних центрів;
• усіх ринків.
В той же час зазначено, що комунальний громадський транспорт працюватиме в штатному режимі.
Щодо всієї області, то в Запорізькій ОДА просять населення обмежити поїздки в громадському транспорті без крайньої необхідності.
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Нагадаємо, станом на 9:00 ранку понеділка, 16 березня, в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом, з них 4 - у Чернівецькій області.
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