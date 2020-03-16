Львівщина: визначили бази обсервації для пацієнтів з ГРЗ, що повернулися з-за кордону

Госпітальні бази першої, другої лінії та резервні

Фото: Центр громадського здоров'я

Госпітальні бази першої, другої лінії та резервні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку голови Львівської облдержадміністрації Максима Козицького у facebook.

Перелік закладів для надання медичної допомоги пацієнтам з ознаками гострих респіраторних захворювань, що повернулися з країн із зареєстрованими випадками COVID-2019, затвердили на позачерговому засіданні обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Розміщення хворих осіб буде проводитися по мірі заповнення закладів. Перелік нижче.

База для обсервації КЗ ЛОР "Львівський обласний протитуберкульозний санаторій" (КНП ЛОР "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр").

Госпітальна база І-лінія - КНП ЛОР "Львівська обласна інфекцiйна клінічна лiкарня".

Госпітальні бази ІІ-лінії: КНП ЛОР "Львівський обласний госпіталь інвалідів війн та репресованих ім. Ю.Липи" та КНП "8-ма міська клінічна лікарня м. Львова".

Резервні госпітальні бази (міжрайонні підрозділи): КНП "Кам`янка-Бузька центральна районна лікарня", КНП "Стебницька міська лікарня", КНП "Стрийська центральна міська лікарня", КНП "Яворівська центральна районна лікарня", КНП "Сокальська центральна районна лікарня", КНП "Рудківська лікарня", КНП ЛОР "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр".

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