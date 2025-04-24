Ракетний обстріл Києва: двоє дітей загинули під завалами, тривають пошуки

фото: ДСНС України

Унаслідок масованого комбінованого удару Росії по Україні, в Києві під завалами житлового будинку загинули двоє дітей

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає RegioNews.

За його словами, обидві дитини були з однієї сім'ї.

За попередніми даними, під завалами ще можуть перебувати до 10 осіб, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, раніше рятувальники дістали живого чоловіка з-під завалів зруйнованого будинку у Святошинському районі Києва.

Росія вночі 24 квітня запустила по Україні понад 200 повітряних цілей, зокрема 70 ракет різних типів та 145 дронів.

За даними МВС, під комбінованим ударом Росії був Київ і Київська область. А також Житомирщина, Сумщина Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина та Запоріжжя.