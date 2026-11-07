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07 листопада 2026, 10:55

Авіаудар по Комишувасі: кількість загиблих зросла до 55 людей

07 листопада 2026, 10:55
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Фото: ДСНС
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Кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха Запорізького району 2 листопада зросла до 55 людей. За минулу добу рятувальники виявили під завалами тіла та фрагменти тіл ще дев'ятьох загиблих

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Рятувальники та кінологи ДСНС продовжують розбирати зруйновані конструкції й обстежувати територію, щоб знайти тіла загиблих.

Роботи ускладнюють небезпека повторних російських ударів та складні умови на місці руйнувань.

Нагадаємо, 2 листопада російські війська скинули 9 авіабомб на підземну школу в Комишувасі, яка використовувалася як пункт незламності. Удар стався в момент, коли люди отримували гуманітарну допомогу. Раніше повідомлялося про 42 загиблих.

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