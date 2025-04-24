Ракетный обстрел Киева: двое детей погибли под завалами, продолжаются поиски

фото: ГСЧС Украины

В результате массированного комбинированного удара России по Украине, в Киеве под завалами жилого дома погибли двое детей

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает RegioNews.

По его словам, оба ребенка были из одной семьи.

По предварительным данным, под завалами еще могут находиться до 10 человек, поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, ранее спасатели достали живого мужчину из-под завалов разрушенного дома в Святошинском районе Киева.

Россия ночью 24 апреля запустила по Украине более 200 воздушных целей, в том числе 70 ракет разных типов и 145 дронов.

По данным МВД, под комбинированным ударом России находился Киев и Киевская область. А также Житомирщина, Сумщина Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельнитчина и Запорожье.