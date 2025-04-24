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24 квітня 2025, 07:26

Росіяни обстріляли Харків ракетами: постраждали двоє людей

24 квітня 2025, 07:26
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фото: ДСНС Харківщини
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У ніч на 25 квітня російські війська вдруге завдали ракетного удару по Харкову

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За його словами, один із ракетних ударів припав на район щільної житлової забудови. У кількох багатоповерхівках вибито вікна.

За попередньою інформацією, поранення отримали двоє людей.

Наразі триває обстеження місць влучань.

Окрім того, за даними ДСНС, рятувальники ліквідували масштабні пожежі, спричинені ударами ворожих безпілотників цієї ночі.

Повністю ліквідовані пожежі на території цивільних підприємств у Новобаварському районі Харкова.

На території одного з них горіла виробнича чотирьохповерхова будівля на площі 4000 кв. м. На іншому — 2 двоповерхові та 1 триповерхова виробничі будівлі, 2 ангара та автомобіль.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 24 квітня, Росія завдала ракетного удару по Харкову.

Також під масований ворожий обстріл потрапив Київ. На місто запустили дрони та ракети. Найбільше постраждав Святошинський район столиці. Відомо, що загинуло 9 осіб, 63 отримали поранення.

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