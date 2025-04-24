Окупанти атакували Запоріжжя "шахедами": є пошкодження

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У четвер, 24 квітня, армія РФ атакувала Запоріжжя "шахедами". Попередньо, поранених та загиблих немає

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, пошкоджена адміністративна будівля та вікна у будинку поруч.

Наразі фахівці здійснюють обстеження території.

Загалом за минулу добу росіяни завдали 456 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області

Надійшло 40 повідомлень про пошкодження будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 24 квітня, Росія завдала ракетного удару по Харкову.

Також під масований ворожий обстріл потрапив Київ. На місто запустили дрони та ракети. Відомо, що загинуло 9 осіб, 63 отримали поранення.