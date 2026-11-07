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07 листопада 2026, 11:37

Росіяни обстріляли Харків і чотири райони області: є постраждала

07 листопада 2026, 11:37
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Фото: поліція Харківської області
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Минулої доби російські війська атакували Харків та населені пункти чотирьох районів області. Унаслідок обстрілів постраждала жінка, пошкоджені житлові будинки, автомобілі, наукова установа, складські приміщення та об'єкти інфраструктури

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, російські військові застосовували керовану авіацію та безпілотники. У Харкові внаслідок ударів пошкоджені житловий будинок, автомобілі та наукова установа. Одна жінка отримала травми, їй надали медичну допомогу.

У Куп’янському районі, в селищі Нова Олександрівка, внаслідок обстрілу пошкоджені дорожнє полотно та зупинка громадського транспорту.

У Дергачівській громаді зафіксували кілька влучань і пошкоджень. У селі Черкаська Лозова безпілотник влучив у трактор, який стояв біля будинку. У Дергачах вибухова хвиля пошкодила вікна в житловій будівлі. Також через атаки дронів пошкоджені будинки в селі Лісне та селищі Пісочин.

В Ізюмському районі російські безпілотники атакували село Бугаївка — там пошкоджені домоволодіння та електромережі. У селі Оскіл також зафіксували пошкодження приватного домоволодіння.

Крім того, у селі Царедарівка Лозівського району внаслідок удару безпілотника пошкоджені складські приміщення.

6 листопада поліцейські оглянули місця влучань та внесли відомості про події до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальні провадження відкрили за фактами, пов’язаними зі збройною агресією Росії.

Нагадаємо, що у Ладижинській громаді Вінницької області внаслідок російського обстрілу постраждала одна людина. Нині вона перебуває у важкому стані. Також пошкоджені цивільна інфраструктура, пожежна частина та територія місцевого ринку.

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