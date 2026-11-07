Росіяни обстріляли Харків і чотири райони області: є постраждала

Фото: поліція Харківської області

Минулої доби російські війська атакували Харків та населені пункти чотирьох районів області. Унаслідок обстрілів постраждала жінка, пошкоджені житлові будинки, автомобілі, наукова установа, складські приміщення та об'єкти інфраструктури

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews .

За даними правоохоронців, російські військові застосовували керовану авіацію та безпілотники. У Харкові внаслідок ударів пошкоджені житловий будинок, автомобілі та наукова установа. Одна жінка отримала травми, їй надали медичну допомогу.

У Куп’янському районі, в селищі Нова Олександрівка, внаслідок обстрілу пошкоджені дорожнє полотно та зупинка громадського транспорту.

У Дергачівській громаді зафіксували кілька влучань і пошкоджень. У селі Черкаська Лозова безпілотник влучив у трактор, який стояв біля будинку. У Дергачах вибухова хвиля пошкодила вікна в житловій будівлі. Також через атаки дронів пошкоджені будинки в селі Лісне та селищі Пісочин.

В Ізюмському районі російські безпілотники атакували село Бугаївка — там пошкоджені домоволодіння та електромережі. У селі Оскіл також зафіксували пошкодження приватного домоволодіння.

Крім того, у селі Царедарівка Лозівського району внаслідок удару безпілотника пошкоджені складські приміщення.

6 листопада поліцейські оглянули місця влучань та внесли відомості про події до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальні провадження відкрили за фактами, пов’язаними зі збройною агресією Росії.

Нагадаємо, що у Ладижинській громаді Вінницької області внаслідок російського обстрілу постраждала одна людина. Нині вона перебуває у важкому стані. Також пошкоджені цивільна інфраструктура, пожежна частина та територія місцевого ринку.