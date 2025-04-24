У Києві з-під завалів будинку дістали чоловіка, який перебував під завалами понад 6 годин

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Як передає RegioNews, про це речник ГУ ДСНС у Києві Павло Петров в ефірі національного марафону новин.

За його словами, попередньо, чоловіку близько 30 років. Він перебував під завалами більше 6 годин.

Наразі йому надають медичну допомогу.

Як відомо, уночі 24 квітня Україна перебувала під масованою комбінованою атакою.

Нагадаємо, унаслідок ворожої атаки на Київ загинуло 9 осіб, десятки людей отримали поранення.