У Черкасах водій ВАЗ збив 60-річну жінку на пішохідному переході

Фото: поліція Черкаської області

У Черкасах 60-річна жінка потрапила під колеса автомобіля ВАЗ-2104, коли переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Потерпілу з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews .

Дорожньо-транспортна пригода сталася 6 листопада близько 12:30 на вулиці Надпільній.

За попередніми даними правоохоронців, 64-річний водій автомобіля ВАЗ-2104 не врахував дорожньої обстановки та здійснив наїзд на жінку, яка переходила проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом.

Унаслідок зіткнення 60-річна пішохідка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, що у Рівненському районі внаслідок ДТП травмувалися четверо людей, серед них — 17-річна дівчина. Усіх постраждалих госпіталізували до медзакладів Рівного. Поліцейські розпочали досудове розслідування.