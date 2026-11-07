Росіяни атакували Ладижин на Вінниччині: є постраждалий

Фото: ДСНС

У Ладижинській громаді Вінницької області внаслідок російського обстрілу постраждала одна людина. Нині вона перебуває у важкому стані. Також пошкоджені цивільна інфраструктура, пожежна частина та територія місцевого ринку

Про це повідомив секретар Ладижинської міської ради Олександр Коломієць, передає RegioNews .

За словами Коломійця, після удару на місці працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки та допомагають постраждалим.

"Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Є постраждалі, надається відповідна допомога", — повідомив секретар міськради.

Згодом начальниця Вінницької обласної військової адміністрації міста Наталя Заболотна уточнила, що внаслідок російської атаки постраждала одна людина. Її стан оцінюють як важкий.

Крім того, пошкоджень зазнали будівля пожежної частини та територія місцевого ринку. Внаслідок пожежі знищено чимало приватних автомобілів та один торговельний кіоск. У будівлях вибиті вікна.

Також через пошкодження енергетичних об'єктів у Вінницькій області виникають перебої з електропостачанням. Енергетики працюють над відновленням живлення.

Інформацію щодо ситуації з опаленням у Ладижині міська рада пообіцяла повідомити додатково.

Окрім того, внаслідок російської атаки пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС та рятувальну техніку.

"Під час обстрілу особовий склад перебував в укритті, тож ніхто з рятувальників не постраждав",- додали в ДСНС.

Нагадаємо, що унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 7 листопада та вранці постраждали шестеро людей, серед них одна дитина. Під ударом опинилися кілька районів столиці. Пошкоджені житлові будинки, дитячий садок, нежитлові будівлі та Північний міст.