22:40  06 листопада
У Вінниці 12-річний хлопчик загинув на залізниці
22:25  06 листопада
Удари по Сумах: є поранені, зруйновані будинки
20:50  06 листопада
Прикордонники "розірвали на шмаття" російські "ждуни"
UA | RU
UA | RU
07 листопада 2026, 11:15

Росіяни атакували Ладижин на Вінниччині: є постраждалий

07 листопада 2026, 11:15
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У Ладижинській громаді Вінницької області внаслідок російського обстрілу постраждала одна людина. Нині вона перебуває у важкому стані. Також пошкоджені цивільна інфраструктура, пожежна частина та територія місцевого ринку

Про це повідомив секретар Ладижинської міської ради Олександр Коломієць, передає RegioNews.

За словами Коломійця, після удару на місці працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки та допомагають постраждалим.

"Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Є постраждалі, надається відповідна допомога", — повідомив секретар міськради.

Згодом начальниця Вінницької обласної військової адміністрації міста Наталя Заболотна уточнила, що внаслідок російської атаки постраждала одна людина. Її стан оцінюють як важкий.

Крім того, пошкоджень зазнали будівля пожежної частини та територія місцевого ринку. Внаслідок пожежі знищено чимало приватних автомобілів та один торговельний кіоск. У будівлях вибиті вікна.

Також через пошкодження енергетичних об'єктів у Вінницькій області виникають перебої з електропостачанням. Енергетики працюють над відновленням живлення.

Інформацію щодо ситуації з опаленням у Ладижині міська рада пообіцяла повідомити додатково.

Окрім того, внаслідок російської атаки пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС та рятувальну техніку.

"Під час обстрілу особовий склад перебував в укритті, тож ніхто з рятувальників не постраждав",- додали в ДСНС.

Нагадаємо, що унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 7 листопада та вранці постраждали шестеро людей, серед них одна дитина. Під ударом опинилися кілька районів столиці. Пошкоджені житлові будинки, дитячий садок, нежитлові будівлі та Північний міст.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Вінницька область напад росіяни постраждалі
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
На Рівненщині в ДТП травмувалися четверо людей
07 листопада 2026, 11:58
Росіяни обстріляли Харків і чотири райони області: є постраждала
07 листопада 2026, 11:37
Авіаудар по Комишувасі: кількість загиблих зросла до 55 людей
07 листопада 2026, 10:55
Росіяни атакували Київ балістикою та дронами: кількість постраждалих зросла до шести
07 листопада 2026, 10:35
Ветеран Назар Грабар пояснив, чому він не став героєм "Холостяка"
07 листопада 2026, 01:35
Співачка MamaRika потрапила до лікарні: вона пояснила, що сталось
07 листопада 2026, 00:55
Переможниця Холостяка чекає на первістка
07 листопада 2026, 00:35
Дизель нарешті падає: як змінились цінники на АЗС
06 листопада 2026, 23:55
Інфляція в Україні прискориться: що буде з цінами
06 листопада 2026, 23:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Віктор Таран
Валерій Пекар
Віталій Шабунін
Всі блоги »