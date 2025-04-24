На Сумщині через російський дрон поранено двох людей

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Вранці 24 квітня один із населених пунктів Недригайлівської громади потрапив під ворожу атаку БпЛА

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атаки поранення отримали двоє мирних жителів.

Також зафіксовано пошкодження адміністративних і нежитлових будівель.

На місці працюють відповідні служби, наслідки уточнюються.

Нагадаємо, Київ цієї ночі потрапив під масований ворожий обстріл. На місто запустили дрони та ракети. Відомо про 9 загиблих, понад 70 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Окрім того, за даними МВС, під комбінованим ударом Росії була і Київська область. А також Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя.