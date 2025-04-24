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24 квітня 2025, 10:02

Масована атака на Київ: руйнування у 5 районах, пошкоджено станцію метро

24 квітня 2025, 10:02
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фото: Національна поліція
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У Києві під час потужної російської атаки вночі 24 квітня було пошкоджено станцію метро. Ворожа ракета призвела до руйнування житлового будинку та пошкодила сусідні будівлі

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews.

Зафіксовані руйнування у Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Солом'янському районах столиці. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, приміщення закладів харчування, транспортні засоби, станція метро.

У Святошинському районі внаслідок влучення ракети зруйновано житловий будинок та пошкоджені сусідні.

Наразі відомо про 9 загиблих та понад 70 постраждалих, найменшому з них – півтора роки.

Рятувальна операція триває. На місцях працюють слідчо-оперативні групи поліції Києва, криміналісти, вибухотехніки та рятувальники ДСНС.

Нагадаємо, Київ цієї ночі потрапив під масований ворожий обстріл. На місто запустили дрони та ракети. Найбільше постраждав Святошинський район столиці. Раніше повідомлялося, що загинуло 9 осіб, 63 отримали поранення.

Окрім того, за даними МВС, під комбінованим ударом Росії була і Київська область. А також Житомирщина, Сумщина Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина та Запоріжжя.

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Київ МВС атака російська армія багатоквартирний будинок Святошинський район загиблі поранені діти
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