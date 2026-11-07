Атака на енергооб’єкт ДТЕК на Київщині: частина Броварського району без світла
У ніч проти 7 листопада російські війська знову атакували один з енергетичних об’єктів ДТЕК у Київській області. Через обстріл у частині Броварського району зникло електропостачання. Руйнування значні, тому відновлення потребуватиме часу
Про це повідомили у ДТЕК, передає RegioNews.
У компанії зазначили, що постійні повітряні тривоги та загроза повторних атак ускладнюють роботу аварійних бригад.
"Наші бригади роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити світло в кожній домівці", — повідомили у ДТЕК.
Енергетики продовжують працювати над ліквідацією наслідків обстрілу.
Водночас у компанії попереджають, що через значні пошкодження повернення електропостачання може тривати певний час.
Нагадаємо, що унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 7 листопада та вранці постраждали шестеро людей, серед них одна дитина. Під ударом опинилися кілька районів столиці. Пошкоджені житлові будинки, дитячий садок, нежитлові будівлі та Північний міст.